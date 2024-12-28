Во «Внуково» экстренно сел рейс из Ташкента во Франкфурт
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways экстренно сел в аэропорту «Внуково», борт следовал из Ташкента во Франкфурт. Об этом сообщает Telegram-канал перевозчика.
Воздушное судно было перенаправлено в московский аэропорт в связи с плохим самочувствием пассажира, ему оказали медицинскую экстренную помощь, пояснили в компании. Самолет вернется в Ташкент из-за «невозможности прилета во Франкфурт», говорится в сообщении.
Пассажиры рейса HY231 смогут вылететь в Германию регулярными рейсами авиакомпании 29 декабря в Мюнхен или 30 декабря во Франкфурт.