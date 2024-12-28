Во «Внуково» экстренно сел рейс из Ташкента во Франкфурт

Воздушное судно было перенаправлено в московский аэропорт в связи с плохим самочувствием пассажира, ему оказали медицинскую экстренную помощь, пояснили в компании. Самолет вернется в Ташкент из-за «невозможности прилета во Франкфурт», говорится в сообщении.