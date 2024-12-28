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Минтранс: отмена скидки на «Платон» позволит поддерживать состояние дорог

Ведомости

Разработан проект поэтапной отмены скидки, применяющейся к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам грузовым транспортом с максимальной массой 12 т «Платон», сообщает Министерство транспорта России.

При запуске «Платона» тариф составлял 3,73 руб. за 1 км. Для адаптации к системе была установлена скидка к тарифу, которая действует уже девять лет. Сейчас предлагается поэтапно отказаться от этой скидки. По информации Минтранспорта, с 1 февраля 2026 г. с учетом ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции размер платы составит 5,1 руб./км. С 1 февраля 2028 г. от скидки предлагается отказаться полностью.

«Благодаря указанным изменениям в Федеральный дорожный фонд с 2026 по 2030 г. дополнительно поступит более 243 млрд руб. Это позволит увеличить объемы ремонта и поддерживать федеральные дороги в нормативном состоянии», – говорится в сообщении.

Грузовой транспорт больше всего оказывает влияние на состояние дорожного покрытия, поэтому в 2015 г. правительство приняло решение о введении системы взимания платы с большегрузных транспортных средств массой свыше 12 т – «Платон» для поддержания дорог в нормальном состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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