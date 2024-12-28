Минтранс: отмена скидки на «Платон» позволит поддерживать состояние дорог

При запуске «Платона» тариф составлял 3,73 руб. за 1 км. Для адаптации к системе была установлена скидка к тарифу, которая действует уже девять лет. Сейчас предлагается поэтапно отказаться от этой скидки. По информации Минтранспорта, с 1 февраля 2026 г. с учетом ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции размер платы составит 5,1 руб./км. С 1 февраля 2028 г. от скидки предлагается отказаться полностью.