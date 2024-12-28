Минтранс: отмена скидки на «Платон» позволит поддерживать состояние дорог
Разработан проект поэтапной отмены скидки, применяющейся к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам грузовым транспортом с максимальной массой 12 т «Платон», сообщает Министерство транспорта России.
При запуске «Платона» тариф составлял 3,73 руб. за 1 км. Для адаптации к системе была установлена скидка к тарифу, которая действует уже девять лет. Сейчас предлагается поэтапно отказаться от этой скидки. По информации Минтранспорта, с 1 февраля 2026 г. с учетом ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции размер платы составит 5,1 руб./км. С 1 февраля 2028 г. от скидки предлагается отказаться полностью.
«Благодаря указанным изменениям в Федеральный дорожный фонд с 2026 по 2030 г. дополнительно поступит более 243 млрд руб. Это позволит увеличить объемы ремонта и поддерживать федеральные дороги в нормативном состоянии», – говорится в сообщении.
Грузовой транспорт больше всего оказывает влияние на состояние дорожного покрытия, поэтому в 2015 г. правительство приняло решение о введении системы взимания платы с большегрузных транспортных средств массой свыше 12 т – «Платон» для поддержания дорог в нормальном состоянии.