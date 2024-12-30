Предварительные данные расследования крушения самолета представят через 30 дней

По словам Ластаева, установленный на борту самописец с памятью в два часа поможет восстановить картину случившегося. Черные ящики будут отправлены в Бразилию для расшифровки, с привлечением экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. На момент публикации министерство транспорта Казахстана уже сообщило, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию, черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).