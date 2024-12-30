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Предварительные данные расследования крушения самолета представят через 30 дней

Ведомости

Правительственная комиссия Казахстана представит предварительные результаты расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в течение месяца, сообщил в интервью «Казинформ» вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Сейчас идет сбор обломков и отпечатков на месте происшествия, проводится их анализ, рассказал он.

По словам Ластаева, установленный на борту самописец с памятью в два часа поможет восстановить картину случившегося. Черные ящики будут отправлены в Бразилию для расшифровки, с привлечением экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. На момент публикации министерство транспорта Казахстана уже сообщило, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию, черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).

Авиакатастрофа произошла 25 декабря, на борту находились 67 человек, 38 из которых погибли. Азербайджанские власти предположили, что причиной крушения могло стать внешнее вмешательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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