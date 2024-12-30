Предварительные данные расследования крушения самолета представят через 30 дней
Правительственная комиссия Казахстана представит предварительные результаты расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в течение месяца, сообщил в интервью «Казинформ» вице-министр транспорта Талгат Ластаев.
Сейчас идет сбор обломков и отпечатков на месте происшествия, проводится их анализ, рассказал он.
По словам Ластаева, установленный на борту самописец с памятью в два часа поможет восстановить картину случившегося. Черные ящики будут отправлены в Бразилию для расшифровки, с привлечением экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. На момент публикации министерство транспорта Казахстана уже сообщило, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию, черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).
Авиакатастрофа произошла 25 декабря, на борту находились 67 человек, 38 из которых погибли. Азербайджанские власти предположили, что причиной крушения могло стать внешнее вмешательство.