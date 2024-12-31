NYT: к крушению самолета в Южной Корее привело «фатальное сочетание факторов»

При посадке самолет летел мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП), в результате чего врезался в бетонное сооружение для установки антенны курсового радиомаяка, которая помогает пилоту сохранять правильную траекторию захода на посадку. Председатель Корейской ассоциации авиационной безопасности Хван Хо Вон заявил, что если бы такой бетонной конструкции не было или будь антенна установлена на легко ломающемся креплении, самолет мог бы избежать трагедии. Теперь правительство изучает возможность пересмотреть правила по установке маяка.