NYT: к крушению самолета в Южной Корее привело «фатальное сочетание факторов»
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, потерпевший крушение в южнокорейском аэропорту Муан, столкнулся с «фатальным сочетанием факторов» при посадке. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных экспертов.
«Эксперты, просмотревшие кадры посадки, заявили, что самолет, по всей видимости, испытал фатальное сочетание факторов, которые сделали крушение намного хуже, чем оно могло бы быть», – говорится в материале.
При посадке самолет летел мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП), в результате чего врезался в бетонное сооружение для установки антенны курсового радиомаяка, которая помогает пилоту сохранять правильную траекторию захода на посадку. Председатель Корейской ассоциации авиационной безопасности Хван Хо Вон заявил, что если бы такой бетонной конструкции не было или будь антенна установлена на легко ломающемся креплении, самолет мог бы избежать трагедии. Теперь правительство изучает возможность пересмотреть правила по установке маяка.
Сообщалось и о неисправности двигателя, в связи с чем возникла проблема с выпуском шасси при посадке. При этом профессор общественной безопасности в Университете Открытого кибернетического пространства Кореи Пэк Сын Чжу заявил, что неисправность двигателя «не обязательно означает неисправность шасси, эти два события не обязательно связаны».
«Но в этом случае, похоже, произошло и то, и другое, заставив самолет принять решение о посадке на брюхо в течение нескольких минут», – уточнил он.
Самолет Jeju Air потерпел крушение в международном аэропорту Муан 29 декабря. Лайнер Boeing 737-800 сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенным шасси, после чего фюзеляж воздушного судна на большой скорости выкатился за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. Предполагается, что у самолета авиакомпании Jeju Air, в результате крушения которого в юго-западном округе Муан погибли 179 человек, были неисправны все три шасси. Jeju Air эксплуатирует 39 единиц B737-800 из своего парка в 41 самолет.
После авиакатастрофы все рейсы в аэропорт Муана были отменены. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в стране недельный траур в связи с крушением пассажирского самолета.