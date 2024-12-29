Что известно о произошедших 29 декабря авиакатастрофах

Что известно о произошедших 29 декабря авиакатастрофахВ одной из них погибло 179 человек, в другой обошлось без жертв
29 декабря в мире произошло сразу два авиапроисшествия. В Южной Корее в результате крушения самолета Jeju Air при посадке в международном аэропорту Муан погибли 179 человек. В Канаде часть воздушного судна Pal Airlines Air Canada Express загорелась при посадке в аэропорту Галифакс, обошлось без жертв.
В Южной Корее пассажирский лайнер Boeing 737-800 сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего фюзеляж воздушного судна на большой скорости выкатился за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. По мнению властей, причиной аварии мог стать отказ шасси, произошедший из-за столкновения с птицами. Самолет летел из Бангкока. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Почти все они были гражданами Южной Кореи. Среди пассажиров также находились двое граждан Таиланда. О том, что в авиакатастрофе выжили только два члена экипажа, сообщалось вскоре после крушения, после чего подтвержденное количество жертв выросло. По данным агентства Yonhap, погибли 179 человек.
После авиакатастрофы все рейсы в аэропорт Муана были отменены. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в стране недельный траур в связи с крушением пассажирского самолета. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал предоставить им всю необходимую помощь. Траур в республике продлится с 29 декабря по 5 января. Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават выразила соболезнования родственникам погибших.
29 декабря аэропорт Галифакс в Канаде временно закрыли из-за инцидента с самолетом авиакомпании Pal Airlines Air Canada Express. Инцидент произошел 28 декабря примерно в 21:30 по местному времени (29 декабря 4:30 мск), заявила пресс-служба воздушной гавани в X. Что именно произошло с самолетом, не уточнялось. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна были эвакуированы. 29 декабря в 10:00 по местному времени (18:00 мск) в пресс-службе предупредили о возможных задержках, поскольку одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта остается закрытой после происшествия.
Телеканал CBS News сообщил, что при посадке лайнер прокатился по взлетно-посадочной полосе, после чего его часть загорелась. Пассажир самолета поделилась, что при посадке не сработало одно из колес шасси. По ее словам, воздушное судно совершало посадку с креном примерно 20 градусов влево, после чего крыло лайнера начало скользить по асфальту. После приземления с левой стороны борта произошло возгорание.
Представитель Air Canada Питер Фитцпатрик рассказал La Presse, что у самолета, как предполагают специалисты, возникли проблемы с шасси после приземления. На борту находились 73 пассажира. После эвакуации пассажиров и членов экипажа отвезли в ангар, где их осмотрел медперсонал. Они получили незначительные травмы.
Еще несколько авиапроисшествий произошли в ходе текущей недели. Так, 25 декабря пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Азербайджане и Казахстане также возбудили уголовные дела.
А 28 декабря пассажирский самолет норвежской KLM совершил аварийную посадку в Норвегии, хотя должен быть лететь в Амстердам, сообщила пресс-служба авиакомпании. Там пояснили, что после вылета из Осло пассажиры самолета услышали громкий звук, из-за чего было принято решение об экстренной посадке, однако она прошла с затруднениями, поскольку воздушное судно выкатилось со взлетно-посадочной полосы на траву. 176 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали, их разместили в гостинице, затем KLM выслала запасной борт, чтобы отвезти их в Амстердам.