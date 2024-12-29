Что известно о произошедших 29 декабря авиакатастрофах

В Южной Корее пассажирский лайнер Boeing 737-800 сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего фюзеляж воздушного судна на большой скорости выкатился за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. По мнению властей, причиной аварии мог стать отказ шасси, произошедший из-за столкновения с птицами. Самолет летел из Бангкока. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Почти все они были гражданами Южной Кореи. Среди пассажиров также находились двое граждан Таиланда. О том, что в авиакатастрофе выжили только два члена экипажа, сообщалось вскоре после крушения, после чего подтвержденное количество жертв выросло. По данным агентства Yonhap, погибли 179 человек.