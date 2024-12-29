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В Канаде пассажирский самолет загорелся при посадке

Все пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы
Ведомости

Канадский аэропорт Галифакс временно закрыли из-за инцидента с самолетом рейса 2259 авиакомпании Pal Airlines Air Canada Express. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в соцсети X.

В публикации не уточняется, что именно произошло с самолетом. Инцидент произошел примерно в 21:30 по местному времени (4:30 по мск). Воздушное судно следовало из Сент-Джонса. Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы. Точное число людей на борту не сообщается.

По данным CBS News, при посадке воздушное судно прокатилось по взлетно-посадочной полосе, после чего часть его загорелась. Пассажир самолета заявила телеканалу, что при посадке не сработало одно из колес шасси. По ее словам, лайнер совершал посадку с креном примерно 20 градусов влево, после чего крыло самолета стало скользить по асфальту. После приземления с левой стороны борта произошло возгорание.

Утром 29 декабря пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Бангкока, потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее. На борту были 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Власти Южной Кореи подтвердили гибель 174 человек.

По предварительным данным, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. Власти считают, что причиной крушения мог стать отказ шасси, который произошел в результате столкновения с птицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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