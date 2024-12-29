В Канаде пассажирский самолет загорелся при посадке

В Канаде пассажирский самолет загорелся при посадкеВсе пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы
Канадский аэропорт Галифакс временно закрыли из-за инцидента с самолетом рейса 2259 авиакомпании Pal Airlines Air Canada Express. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в соцсети X.
В публикации не уточняется, что именно произошло с самолетом. Инцидент произошел примерно в 21:30 по местному времени (4:30 по мск). Воздушное судно следовало из Сент-Джонса. Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы. Точное число людей на борту не сообщается.
По данным CBS News, при посадке воздушное судно прокатилось по взлетно-посадочной полосе, после чего часть его загорелась. Пассажир самолета заявила телеканалу, что при посадке не сработало одно из колес шасси. По ее словам, лайнер совершал посадку с креном примерно 20 градусов влево, после чего крыло самолета стало скользить по асфальту. После приземления с левой стороны борта произошло возгорание.
Утром 29 декабря пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Бангкока, потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее. На борту были 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Власти Южной Кореи подтвердили гибель 174 человек.
По предварительным данным, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. Власти считают, что причиной крушения мог стать отказ шасси, который произошел в результате столкновения с птицами.