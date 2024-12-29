В Канаде пассажирский самолет загорелся при посадке

По данным CBS News, при посадке воздушное судно прокатилось по взлетно-посадочной полосе, после чего часть его загорелась. Пассажир самолета заявила телеканалу, что при посадке не сработало одно из колес шасси. По ее словам, лайнер совершал посадку с креном примерно 20 градусов влево, после чего крыло самолета стало скользить по асфальту. После приземления с левой стороны борта произошло возгорание.