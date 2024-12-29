И.о. президента Южной Кореи объявил недельный траур в связи с крушением самолета
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур в связи с крушением пассажирского самолета в южнокорейском аэропорту Муан. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в этой неожиданной трагедии», – отметил он.
И.о. президента пообещал предоставить всю необходимую помощь для родственников погибших и лечения пострадавших. Траур в республике будет длиться с 29 января по 5 января.
29 декабря самолет авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Бангкока, потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным Yonhap, количество погибших в результате крушения воздушного судна достигло 179 человек.
По предварительным данным, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. Власти Южной Кореи считают, что причиной крушения мог стать отказ шасси, который произошел в результате столкновения с птицами.