И.о. президента Южной Кореи объявил недельный траур в связи с крушением самолета

По предварительным данным, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. Власти Южной Кореи считают, что причиной крушения мог стать отказ шасси, который произошел в результате столкновения с птицами.