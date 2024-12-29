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И.о. президента Южной Кореи объявил недельный траур в связи с крушением самолета

Ведомости

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур в связи с крушением пассажирского самолета в южнокорейском аэропорту Муан. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в этой неожиданной трагедии», – отметил он.

И.о. президента пообещал предоставить всю необходимую помощь для родственников погибших и лечения пострадавших. Траур в республике будет длиться с 29 января по 5 января.

29 декабря самолет авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Бангкока, потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным Yonhap, количество погибших в результате крушения воздушного судна достигло 179 человек.

По предварительным данным, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. Власти Южной Кореи считают, что причиной крушения мог стать отказ шасси, который произошел в результате столкновения с птицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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