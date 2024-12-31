Заключенных лишили разовых выплат за подписание контракта с Минобороны

Весной этого года были приняты два закона об освобождении от уголовного наказания для контрактников. Первый внес правки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно ему, контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции могут заключать осужденные или находящиеся под следствием россияне (действие распространяется на граждан, которые имеют отношение к преступлениям небольшой и средней тяжести). Второй закон подразумевает, что в случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей.