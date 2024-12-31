Заключенных лишили разовых выплат за подписание контракта с Минобороны
Отбывающие тюремный срок граждане больше не будут получать единоразовую выплату за подписание контракта с Минобороны России. Такое постановление от 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе указывается, что установленные в 2022 г. указом президента выплаты не осуществляются гражданам, «которые на день заключения контракта на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ отбывали наказание в виде лишения свободы».
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.
Единовременные денежные выплаты получают мобилизованные, срочники или контрактники, которые во время спецоперации на Украине заключили с Минобороны или Росгвардией контракт не менее чем на год. Размер выплаты – 195 000 руб. 31 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военнослужащим, которые с 1 августа и до конца текущего года подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации.
Весной этого года были приняты два закона об освобождении от уголовного наказания для контрактников. Первый внес правки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно ему, контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции могут заключать осужденные или находящиеся под следствием россияне (действие распространяется на граждан, которые имеют отношение к преступлениям небольшой и средней тяжести). Второй закон подразумевает, что в случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей.
16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что в течение этого года контракт на военную службу ежедневно заключали более 1000 человек. Глава государства назвал важнейшей задачей властей укрепление и развитие социальных гарантий военнослужащих и их семей. На том же совещании министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в этом году контракт с ведомством заключили свыше 427 000 человек. В 2023 г., по словам Путина, на контрактную службу записались 486 000 человек.