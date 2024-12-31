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Заключенных лишили разовых выплат за подписание контракта с Минобороны

Ведомости

Отбывающие тюремный срок граждане больше не будут получать единоразовую выплату за подписание контракта с Минобороны России. Такое постановление от 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе указывается, что установленные в 2022 г. указом президента выплаты не осуществляются гражданам, «которые на день заключения контракта на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ отбывали наказание в виде лишения свободы».

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Единовременные денежные выплаты получают мобилизованные, срочники или контрактники, которые во время спецоперации на Украине заключили с Минобороны или Росгвардией контракт не менее чем на год. Размер выплаты – 195 000 руб. 31 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военнослужащим, которые с 1 августа и до конца текущего года подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации.

Весной этого года были приняты два закона об освобождении от уголовного наказания для контрактников. Первый внес правки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно ему, контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции могут заключать осужденные или находящиеся под следствием россияне (действие распространяется на граждан, которые имеют отношение к преступлениям небольшой и средней тяжести). Второй закон подразумевает, что в случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей.

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что в течение этого года контракт на военную службу ежедневно заключали более 1000 человек. Глава государства назвал важнейшей задачей властей укрепление и развитие социальных гарантий военнослужащих и их семей. На том же совещании министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в этом году контракт с ведомством заключили свыше 427 000 человек. В 2023 г., по словам Путина, на контрактную службу записались 486 000 человек.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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