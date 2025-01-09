Выборы президента МОК запланированы на 20 марта
Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) будет определен на выборах, которые предварительно назначены на 20 марта. Об этом сообщается на сайте организации.
Полномочия действующего президента МОК, 71-летнего Томаса Баха, истекут в этом году. Он занимает пост с сентября 2013 г., последний раз был переизбран в 2021 г. на четырехлетний срок. Процедура определения нового руководителя организации пройдет в рамках 144-й сессии МОК на курорте Коста-Наварино в Греции.
«Выборы президента МОК в настоящее время запланированы на 20 марта. Однако это может измениться в зависимости от окончательной доработки повестки дня», – говорится в сообщении.
МОК был создан в 1894 г. Организация занимается развитием олимпийского движения и отвечает за то, чтобы соревнования соответствовали Олимпийской хартии – ее приняли в 1894 г., а редактировали последний раз в 2023 г. Среди основных принципов документа – право на спорт без какой-либо дискриминации.
В августе 2024 г. Бах на брифинге заявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 г. Он отметил, что «новые времена требуют новых лидеров». В октябре «Ведомости» писали, что МОК остается организацией, где ключевые решения принимаются коллегиально. Это значит, что даже самые лояльные России кандидаты в случае избрания будут действовать с оглядкой на других членов комитета.