Выборы президента МОК запланированы на 20 марта

В августе 2024 г. Бах на брифинге заявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 г. Он отметил, что «новые времена требуют новых лидеров». В октябре «Ведомости» писали, что МОК остается организацией, где ключевые решения принимаются коллегиально. Это значит, что даже самые лояльные России кандидаты в случае избрания будут действовать с оглядкой на других членов комитета.