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Выборы президента МОК запланированы на 20 марта

Ведомости

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) будет определен на выборах, которые предварительно назначены на 20 марта. Об этом сообщается на сайте организации.

Полномочия действующего президента МОК, 71-летнего Томаса Баха, истекут в этом году. Он занимает пост с сентября 2013 г., последний раз был переизбран в 2021 г. на четырехлетний срок. Процедура определения нового руководителя организации пройдет в рамках 144-й сессии МОК на курорте Коста-Наварино в Греции.

«Выборы президента МОК в настоящее время запланированы на 20 марта. Однако это может измениться в зависимости от окончательной доработки повестки дня», – говорится в сообщении.

МОК был создан в 1894 г. Организация занимается развитием олимпийского движения и отвечает за то, чтобы соревнования соответствовали Олимпийской хартии – ее приняли в 1894 г., а редактировали последний раз в 2023 г. Среди основных принципов документа – право на спорт без какой-либо дискриминации.

В августе 2024 г. Бах на брифинге заявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 г. Он отметил, что «новые времена требуют новых лидеров». В октябре «Ведомости» писали, что МОК остается организацией, где ключевые решения принимаются коллегиально. Это значит, что даже самые лояльные России кандидаты в случае избрания будут действовать с оглядкой на других членов комитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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