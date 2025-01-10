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Экс-депутат Госдумы Абельцев останется в СИЗО до лета

Ведомости

Тверской суд Москвы на полгода продлил срок ареста экс-депутату Госдумы и бывшему члену высшего совета ЛДПР Сергею Абельцеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Срок содержания фигуранта под стражей продлен до 23 июня. По мнению гособвинителя, на свободе Абельцев сможет воспрепятствовать рассмотрению дела. Защита просила отпустить его под личное поручительство, залог или назначить ему другую меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. По словам адвокатов, здоровье бывшего депутата оставляет желать лучшего.

Абельцев был арестован в июле 2024 г. Ему предъявлены обвинения в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие полагает, что мужчина сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы, в связи с чем он якобы «имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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