Экс-депутат Госдумы Абельцев останется в СИЗО до лета
Тверской суд Москвы на полгода продлил срок ареста экс-депутату Госдумы и бывшему члену высшего совета ЛДПР Сергею Абельцеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости».
Срок содержания фигуранта под стражей продлен до 23 июня. По мнению гособвинителя, на свободе Абельцев сможет воспрепятствовать рассмотрению дела. Защита просила отпустить его под личное поручительство, залог или назначить ему другую меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. По словам адвокатов, здоровье бывшего депутата оставляет желать лучшего.
Абельцев был арестован в июле 2024 г. Ему предъявлены обвинения в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие полагает, что мужчина сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы, в связи с чем он якобы «имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата».