Цукерберг заявил о требовании администрации Байдена удалить мем с Ди Каприо

7 января Цукерберг также поднимал вопрос о цензурировании контента в соцсетях. В частности, он заявил что в Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, цензуры стало слишком много. Он заявил, что компания уберет фактчекинг, а также будет рекомендовать больше политического контента на своих платформах. Цукерберг пообещал отдать приоритет свободе слова после возвращения Дональда Трампа на пост президента США и заявил, что общественные заметки на платформах «станут похожими на X». X принадлежит бизнесмену Илону Маску и полагается на других пользователей, которые добавляют оговорки и контекст к спорным постам.