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Цукерберг заявил о требовании администрации Байдена удалить мем с Ди Каприо

Ведомости

Глава и основатель Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг в эфире подкаст-шоу Джо Рогана заявил, что администрация президента США Джо Байдена требовала от администраторов соцсетей (включая Facebook) удалить мем про COVID-19, где был изображен актер Леонардо Ди Каприо.

По словам Цукерберга, из администрации поступали звонки и письма, где на администраторов соцсетей компании «буквально кричали» и «проклинали», чтобы они удаляли и цензурировали контент. Предприниматель заявил, что им не удалось записать звонки, но письма с угрозами уже опубликованы, а затем привел пример с шуткой, которую власти США якобы потребовали удалить.

«Это был мем с Леонардо Ди Каприо, где он указывает пальцем в телевизор. Там было написано, через 10 лет вы увидите рекламу, в которой будет сказано, что если вы сделаете прививку от COVID, то сможете получить компенсацию», – заявил американский бизнесмен.

По его словам, из администрации поступил приказ удалить и выпустить опровержение на мем, на что команда Meta ответила отказом, так как считает бессмысленным удалять юмористический контент. В августе 2024 г. глава компании впервые признал цензуру в соцсетях Meta из-за давления администрации Байдена. По его словам, администрация Байдена в 2021 г. оказывала давление на Meta и заставляла цензурировать контент о COVID-19. Тогда Цукерберг рассказал об этом в письме председателю комитета палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джиму Джордану. 

Глава Meta заявил, что решение о модерации контента в конечном счете компания приняла самостоятельно, но на фоне давления внесла изменения во внутренние правила платформы. Он добавил, что действия правительства были неправильными, и выразил сожаление, что компания «не была более откровенной в этом вопросе».

7 января Цукерберг также поднимал вопрос о цензурировании контента в соцсетях. В частности, он заявил что в Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, цензуры стало слишком много. Он заявил, что компания уберет фактчекинг, а также будет рекомендовать больше политического контента на своих платформах. Цукерберг пообещал отдать приоритет свободе слова после возвращения Дональда Трампа на пост президента США и заявил, что общественные заметки на платформах «станут похожими на X». X принадлежит бизнесмену Илону Маску и полагается на других пользователей, которые добавляют оговорки и контекст к спорным постам.

Владелец компании сказал, что «программы проверки фактов Meta были слишком политически предвзяты и потеряли больше доверия, чем получили». Команды модерации контента технологической компании будут переведены из Калифорнии в Техас, «где меньше беспокойства», сказал он. 

Цукерберг признал, что изменения в способе фильтрации контента будут означать, что «мы будем ловить меньше плохих вещей». Meta также избавится от ряда ограничений по таким темам, как иммиграция и гендер. Он назвал Европу местом, где «постоянно растет число законов, узаконивающих цензуру и затрудняющих создание чего-либо инновационного». 

Он сделал заявление через несколько дней после того, как Ник Клегг, бывший заместитель премьер-министра Великобритании, объявил об уходе с поста президента Meta по глобальным вопросам. Его место займет республиканец Джоэл Каплан. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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