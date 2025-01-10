Цукерберг заявил о требовании администрации Байдена удалить мем с Ди Каприо
Глава и основатель Meta
По словам Цукерберга, из администрации поступали звонки и письма, где на администраторов соцсетей компании «буквально кричали» и «проклинали», чтобы они удаляли и цензурировали контент. Предприниматель заявил, что им не удалось записать звонки, но письма с угрозами уже опубликованы, а затем привел пример с шуткой, которую власти США якобы потребовали удалить.
«Это был мем с Леонардо Ди Каприо, где он указывает пальцем в телевизор. Там было написано, через 10 лет вы увидите рекламу, в которой будет сказано, что если вы сделаете прививку от COVID, то сможете получить компенсацию», – заявил американский бизнесмен.
По его словам, из администрации поступил приказ удалить и выпустить опровержение на мем, на что команда Meta ответила отказом, так как считает бессмысленным удалять юмористический контент. В августе 2024 г. глава компании впервые признал цензуру в соцсетях Meta из-за давления администрации Байдена. По его словам, администрация Байдена в 2021 г. оказывала давление на Meta и заставляла цензурировать контент о COVID-19. Тогда Цукерберг рассказал об этом в письме председателю комитета палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джиму Джордану.
Глава Meta заявил, что решение о модерации контента в конечном счете компания приняла самостоятельно, но на фоне давления внесла изменения во внутренние правила платформы. Он добавил, что действия правительства были неправильными, и выразил сожаление, что компания «не была более откровенной в этом вопросе».
7 января Цукерберг также поднимал вопрос о цензурировании контента в соцсетях. В частности, он заявил что в Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, цензуры стало слишком много. Он заявил, что компания уберет фактчекинг, а также будет рекомендовать больше политического контента на своих платформах. Цукерберг пообещал отдать приоритет свободе слова после возвращения Дональда Трампа на пост президента США и заявил, что общественные заметки на платформах «станут похожими на X». X принадлежит бизнесмену Илону Маску и полагается на других пользователей, которые добавляют оговорки и контекст к спорным постам.
Владелец компании сказал, что «программы проверки фактов Meta были слишком политически предвзяты и потеряли больше доверия, чем получили». Команды модерации контента технологической компании будут переведены из Калифорнии в Техас, «где меньше беспокойства», сказал он.
Цукерберг признал, что изменения в способе фильтрации контента будут означать, что «мы будем ловить меньше плохих вещей». Meta также избавится от ряда ограничений по таким темам, как иммиграция и гендер. Он назвал Европу местом, где «постоянно растет число законов, узаконивающих цензуру и затрудняющих создание чего-либо инновационного».
Он сделал заявление через несколько дней после того, как Ник Клегг, бывший заместитель премьер-министра Великобритании, объявил об уходе с поста президента Meta по глобальным вопросам. Его место займет республиканец Джоэл Каплан.