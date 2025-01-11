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В Сингапуре затонуло грузовое судно

Ведомости

Грузовое судно затонуло в Сингапуре, примерно в 274 морских милях к юго-западу от города Вунгтау во Вьетнаме. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Морское и портовое управление Сингапура было предупреждено о поступившем сигнале бедствия от зарегистрированного во Вьетнаме грузового судна Dolphin 18. Все 18 членов экипажа были спасены.

23 декабря 2024 г. российский корабль Ursa Major («Большая медведица») затонул в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Представитель владельца судна – группы компаний «Оборонлогистика» назвал причиной крушения целенаправленную террористическую атаку. В борту корабля обнаружилась пробоина размером 50 x 50 см с рваными краями, которые направлены внутрь судна.

Экипаж затонувшего корабля спасли моряки испанского судна Salvamar Drago. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все они – граждане России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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