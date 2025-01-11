В Сингапуре затонуло грузовое судно
Грузовое судно затонуло в Сингапуре, примерно в 274 морских милях к юго-западу от города Вунгтау во Вьетнаме. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Морское и портовое управление Сингапура было предупреждено о поступившем сигнале бедствия от зарегистрированного во Вьетнаме грузового судна Dolphin 18. Все 18 членов экипажа были спасены.
23 декабря 2024 г. российский корабль Ursa Major («Большая медведица») затонул в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Представитель владельца судна – группы компаний «Оборонлогистика» назвал причиной крушения целенаправленную террористическую атаку. В борту корабля обнаружилась пробоина размером 50 x 50 см с рваными краями, которые направлены внутрь судна.
Экипаж затонувшего корабля спасли моряки испанского судна Salvamar Drago. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все они – граждане России.