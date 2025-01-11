В Котовске после атаки беспилотников восстановили подачу тепла и воды
В Котовске Тамбовской области восстановили отопление, водоснабжение и электроснабжение домов, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя главы региона Евгений Зименко в Telegram-канале.
По его словам, восстановление поставки газа организуют после того, как завершится обследование дымовентиляционных каналов и газопотребляющего оборудования. Вопрос подачи коммунальных ресурсов в пострадавшие дома останется на контроле оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА.
11 января врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что беспилотники ночью врезались в два дома в Котовске, несколько человек пострадали. По его словам, у троих человек зафиксировали порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо жильцов пожаловались на повышенное давление. В двух пятиэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы.
Правительство Тамбовской области сообщило о введении в границах Котовска режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
По информации Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 11 января перехватили и сбили 85 украинских беспилотников. Над Черным морем ликвидировали 31 дрон, по 16 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному беспилотнику сбили над Крымом и Курской областью.