В Котовске после атаки беспилотников восстановили подачу тепла и воды

11 января врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что беспилотники ночью врезались в два дома в Котовске, несколько человек пострадали. По его словам, у троих человек зафиксировали порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо жильцов пожаловались на повышенное давление. В двух пятиэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы.