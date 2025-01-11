Загрязнение мазутом обнаружено на побережье Запорожской области
Нефтепродукты с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, достигли побережья Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Зафиксирован выброс нефтепродуктов на Азовском побережье, на Бердянской косе со стороны моря найден загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь также обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. м. Для ликвидации фракций задействованы сотрудники ГУ МЧС и администраций муниципальных образований, а также волонтеры.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января заявил, что на дне Черного моря после крушения судов и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута, эта «желеобразная масса» никуда не движется.
10 января оперштаб Краснодарского края сообщал об обнаружении на берегу Черного моря в районе Тамани выброса нефтепродуктов с кормы «Волганефти 239». При обследовании кормовой части судна, сидящей на мели, нашли пятно мазута площадью около 2800 кв. м со стороны берега. Его стали оперативно локализовать для дальнейшей уборки с поверхности.