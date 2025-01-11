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Загрязнение мазутом обнаружено на побережье Запорожской области

Ведомости

Нефтепродукты с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, достигли побережья Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Зафиксирован выброс нефтепродуктов на Азовском побережье, на Бердянской косе со стороны моря найден загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь также обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. м. Для ликвидации фракций задействованы сотрудники ГУ МЧС и администраций муниципальных образований, а также волонтеры.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января заявил, что на дне Черного моря после крушения судов и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута, эта «желеобразная масса» никуда не движется.

10 января оперштаб Краснодарского края сообщал об обнаружении на берегу Черного моря в районе Тамани выброса нефтепродуктов с кормы «Волганефти 239». При обследовании кормовой части судна, сидящей на мели, нашли пятно мазута площадью около 2800 кв. м со стороны берега. Его стали оперативно локализовать для дальнейшей уборки с поверхности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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