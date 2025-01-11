Загрязнение мазутом обнаружено на побережье Запорожской области

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января заявил, что на дне Черного моря после крушения судов и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута, эта «желеобразная масса» никуда не движется.