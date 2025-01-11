Во Франции простились с основателем партии «Национальный фронт» Ле Пеном
Бывший лидер партии Франции «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен был похоронен на западе Франции в его родной коммуне Ла-Трините-сюр-Мер. Об этом сообщает le Parisien.
На церемонии прощания в церкви Сен-Жозеф присутствовали члены семьи, друзья политика и руководители «Национального объединения», в том числе действующий глава партии Жордан Барделла. Еще одна церемония прощания для всех желающих пройдет 16 января в церкви Нотр-Дам-дю-Валь-де-Грас в Париже в 11:00 (13:00 мск).
Ле Пен скончался 7 января в возрасте 96 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что политик играл роль в общественной жизни Франции на протяжении почти 70 лет, теперь его вклад в судьбу страны отдан «на суд истории».
Ле Пен родился в 1928 г. в провинции Бретань. Свою политическую карьеру начал в 1956 г. в рядах сторонников Союза французского братства. В возрасте 27 лет он стал одним из самых молодых депутатов. За свою карьеру выдвигался на президентский пост пять раз. В 2002 г. прошел во второй тур выборов, но уступил 22-му главе Франции Жаку Шираку.