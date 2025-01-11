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Во Франции простились с основателем партии «Национальный фронт» Ле Пеном

Ведомости

Бывший лидер партии Франции «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен был похоронен на западе Франции в его родной коммуне Ла-Трините-сюр-Мер. Об этом сообщает le Parisien.

На церемонии прощания в церкви Сен-Жозеф присутствовали члены семьи, друзья политика и руководители «Национального объединения», в том числе действующий глава партии Жордан Барделла. Еще одна церемония прощания для всех желающих пройдет 16 января в церкви Нотр-Дам-дю-Валь-де-Грас в Париже в 11:00 (13:00 мск).

Ле Пен скончался 7 января в возрасте 96 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что политик играл роль в общественной жизни Франции на протяжении почти 70 лет, теперь его вклад в судьбу страны отдан «на суд истории».

Ле Пен родился в 1928 г. в провинции Бретань. Свою политическую карьеру начал в 1956 г. в рядах сторонников Союза французского братства. В возрасте 27 лет он стал одним из самых молодых депутатов. За свою карьеру выдвигался на президентский пост пять раз. В 2002 г. прошел во второй тур выборов, но уступил 22-му главе Франции Жаку Шираку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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