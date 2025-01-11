Во Франции простились с основателем партии «Национальный фронт» Ле Пеном

Ле Пен родился в 1928 г. в провинции Бретань. Свою политическую карьеру начал в 1956 г. в рядах сторонников Союза французского братства. В возрасте 27 лет он стал одним из самых молодых депутатов. За свою карьеру выдвигался на президентский пост пять раз. В 2002 г. прошел во второй тур выборов, но уступил 22-му главе Франции Жаку Шираку.