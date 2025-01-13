Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Тяжелая техника начала сбор мазута у кормы севшей на мель «Волгонефти 239»

Ведомости

Тяжелая техника приступила к уборке нефтепродуктов из акватории Черного моря у кормы танкера «Волгонефть 239». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В районе мыса Панагия в Темрюкском районе вдоль берега проложили техническую дорогу длиной 600 м и шириной 10 м. Благодаря этому очистку акватории смогла начать тяжелая техника. Экскаватор собирает нефтепродукты с поверхности воды, после чего мазут загружают в специально подготовленные самосвалы. Собранную смесь нефтепродуктов и воды вывозят на специализированные предприятия для утилизации.

13 января глава МЧС Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии потребовал представить перечень конкретных мероприятий по ликвидации разлива мазута в акватории Черного моря к 15 января. Он отметил, что эффективность и темпы работ зависят от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в частности от герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших танкеров и их транспортировки к месту утилизации, сбора нефтепродуктов в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и восстановления пляжей.

Заседание правительственной комиссии провел вице-премьер РФ Виталий Савельев. По ее итогам принято решение о создании постоянно действующего оперштаба, задачей которого будет координация действий заинтересованных сторон по ликвидации последствий ЧП на ежедневной основе в Краснодарском крае с выездами в Крым и Севастополь.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января сообщил, что на дне Черного моря после крушения судов и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута, всего танкеры перевозили примерно по 4000 т топлива.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных