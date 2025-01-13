Тяжелая техника начала сбор мазута у кормы севшей на мель «Волгонефти 239»
Тяжелая техника приступила к уборке нефтепродуктов из акватории Черного моря у кормы танкера «Волгонефть 239». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
В районе мыса Панагия в Темрюкском районе вдоль берега проложили техническую дорогу длиной 600 м и шириной 10 м. Благодаря этому очистку акватории смогла начать тяжелая техника. Экскаватор собирает нефтепродукты с поверхности воды, после чего мазут загружают в специально подготовленные самосвалы. Собранную смесь нефтепродуктов и воды вывозят на специализированные предприятия для утилизации.
13 января глава МЧС Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии потребовал представить перечень конкретных мероприятий по ликвидации разлива мазута в акватории Черного моря к 15 января. Он отметил, что эффективность и темпы работ зависят от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в частности от герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших танкеров и их транспортировки к месту утилизации, сбора нефтепродуктов в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и восстановления пляжей.
Заседание правительственной комиссии провел вице-премьер РФ Виталий Савельев. По ее итогам принято решение о создании постоянно действующего оперштаба, задачей которого будет координация действий заинтересованных сторон по ликвидации последствий ЧП на ежедневной основе в Краснодарском крае с выездами в Крым и Севастополь.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января сообщил, что на дне Черного моря после крушения судов и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута, всего танкеры перевозили примерно по 4000 т топлива.