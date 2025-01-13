Тяжелая техника начала сбор мазута у кормы севшей на мель «Волгонефти 239»

13 января глава МЧС Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии потребовал представить перечень конкретных мероприятий по ликвидации разлива мазута в акватории Черного моря к 15 января. Он отметил, что эффективность и темпы работ зависят от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в частности от герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших танкеров и их транспортировки к месту утилизации, сбора нефтепродуктов в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и восстановления пляжей.