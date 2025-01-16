Суд арестовал Батухана Точиева по делу об убийстве генерала Кириллова
Басманный суд Москвы арестовал на месяц Батухана Точиева по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.
Точиев проходит по по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Ранее, 16 января, тот же суд арестовал на месяц предполагаемого сообщника – Рамазана Падиева, обвиняемого в аналогичных преступлениях. По версии следствия, они вдвоем по указанию куратора, с которым общались через интернет, сняли для подозреваемого в убийстве генерала Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Курбонов был задержан 18 декабря 2024 г., на следующий день, 19 декабря, суд арестовал его до 17 февраля.
Ранее этим же днем СК сообщил о задержании Точиева и Падиева. Заказчики преступления еще не установлены, сообщало ведомство.
Кириллов и его помощник Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом.