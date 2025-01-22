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Для экс-депутата ГД Глущенко запросили 24,5 года строгого режима

Ведомости

Прокурор запросил для бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко 24,5 года исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 000 руб. по делу о тройном убийстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Прения прошли в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Глущенко обвиняется по ч. 3 ст. 33, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений). Ранее присяжные признали Глущенко виновным и не заслуживающим снисхождения.

В июне 2021 г. Глущенко предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 г.

Следствие полагает, что между Глущенко и братьями Вячеславом и Сергеем Шевченко существовала договоренность об обеспечении их безопасности и защите от посягательств криминальных структур. За это Глущенко ежемесячно получал по $50 000. В 2004 г. Шевченко отказался от его услуг. Тогда Глущенко потребовал $10 млн либо акции ОАО «Метрополь». Сергей Шевченко отказался, Глущенко решил организовать убийство его брата, чтобы запугать и заставить передать деньги.

За $70 000 Глущенко нанял своего знакомого и «иных лиц» и вместе с ними приехал на Кипр. Зная, что Шевченко живет не один, Глущенко приказал убить живущих с ним Зорина и Третьякову. Все потерпевшие скончались на месте. Фигуранты дела поместили трупы внутрь мебели и в пакеты, чтобы уничтожить, однако не успели этого сделать, так как к дому подъехали знакомые семьи, которые и вызвали сотрудников полиции Кипра.

В 2015 г. Октябрьский райсуд приговорил Глущенко к 17 годам строгого режима и штрафу в 300 000 по делу об убийстве депутата Галины Старовойтовой.

Старовойтову застрелили в подъезде ее дома в Петербурге 20 ноября 1998 г. В 2005 г. суд признал виновным в организации убийства Юрия Колчина и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Тогда же был осужден и исполнитель Виталий Акишин. Через 10 лет по делу об убийстве Старовойтовой осудили Глущенко. Глущенко в роли заказчика преступления указал Владимира Барсукова (Кумарина), которого считают лидером «тамбовской» ОПГ. Он вину в убийстве не признал. В 2020 г. Барсукова признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний назначили 24 года тюрьмы.

В сентябре 2021 г. Глущенко подал в суд ходатайство об УДО, но ему было отказано. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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