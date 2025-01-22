Для экс-депутата ГД Глущенко запросили 24,5 года строгого режима
Прокурор запросил для бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко 24,5 года исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 000 руб. по делу о тройном убийстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Прения прошли в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Глущенко обвиняется по ч. 3 ст. 33, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений). Ранее присяжные признали Глущенко виновным и не заслуживающим снисхождения.
В июне 2021 г. Глущенко предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 г.
Следствие полагает, что между Глущенко и братьями Вячеславом и Сергеем Шевченко существовала договоренность об обеспечении их безопасности и защите от посягательств криминальных структур. За это Глущенко ежемесячно получал по $50 000. В 2004 г. Шевченко отказался от его услуг. Тогда Глущенко потребовал $10 млн либо акции ОАО «Метрополь». Сергей Шевченко отказался, Глущенко решил организовать убийство его брата, чтобы запугать и заставить передать деньги.
За $70 000 Глущенко нанял своего знакомого и «иных лиц» и вместе с ними приехал на Кипр. Зная, что Шевченко живет не один, Глущенко приказал убить живущих с ним Зорина и Третьякову. Все потерпевшие скончались на месте. Фигуранты дела поместили трупы внутрь мебели и в пакеты, чтобы уничтожить, однако не успели этого сделать, так как к дому подъехали знакомые семьи, которые и вызвали сотрудников полиции Кипра.
В 2015 г. Октябрьский райсуд приговорил Глущенко к 17 годам строгого режима и штрафу в 300 000 по делу об убийстве депутата Галины Старовойтовой.
Старовойтову застрелили в подъезде ее дома в Петербурге 20 ноября 1998 г. В 2005 г. суд признал виновным в организации убийства Юрия Колчина и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Тогда же был осужден и исполнитель Виталий Акишин. Через 10 лет по делу об убийстве Старовойтовой осудили Глущенко. Глущенко в роли заказчика преступления указал Владимира Барсукова (Кумарина), которого считают лидером «тамбовской» ОПГ. Он вину в убийстве не признал. В 2020 г. Барсукова признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний назначили 24 года тюрьмы.
В сентябре 2021 г. Глущенко подал в суд ходатайство об УДО, но ему было отказано.