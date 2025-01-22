Для экс-депутата ГД Глущенко запросили 24,5 года строгого режима

Старовойтову застрелили в подъезде ее дома в Петербурге 20 ноября 1998 г. В 2005 г. суд признал виновным в организации убийства Юрия Колчина и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Тогда же был осужден и исполнитель Виталий Акишин. Через 10 лет по делу об убийстве Старовойтовой осудили Глущенко. Глущенко в роли заказчика преступления указал Владимира Барсукова (Кумарина), которого считают лидером «тамбовской» ОПГ. Он вину в убийстве не признал. В 2020 г. Барсукова признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний назначили 24 года тюрьмы.