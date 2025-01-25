Кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий
Правительство России упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий, теперь его можно получить без подачи заявления, сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее постановление 24 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера затронет граждан, которые вступили в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач ВС РФ в ходе специальной военной операции. Удостоверение, напомнили в кабмине, будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.
Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцам необходимо было подать заявление, напомнили в правительстве. Согласно подписанному постановлению, теперь для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять необходимые документы в военкоматы региона, в котором доброволец состоит на воинском учете. Там в течение 10 дней должна пройти проверка документов, после чего комиссии региональных военкоматов примут решение о выдаче удостоверения, пояснили в кабмине.
Беззаявительный порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий был разработан по указанию президента РФ Владимира Путина, добавили в кабмине.
1 августа 2023 г. правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий. Удостоверения смогут получить добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 г., а также те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, оказывающими содействие Вооруженным силам России в ходе спецоперации.
В октябре 2024 г. Министерство обороны предложило установить статус ветерана боевых действий для добровольцев с начала их участия в спецоперации, а в декабре – присваивать им воинские звания по представлению командиров формирований и без прохождения военных сборов.