Кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцам необходимо было подать заявление, напомнили в правительстве. Согласно подписанному постановлению, теперь для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять необходимые документы в военкоматы региона, в котором доброволец состоит на воинском учете. Там в течение 10 дней должна пройти проверка документов, после чего комиссии региональных военкоматов примут решение о выдаче удостоверения, пояснили в кабмине.