Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

Ведомости

Правительство России упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий, теперь его можно получить без подачи заявления, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление 24 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера затронет граждан, которые вступили в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач ВС РФ в ходе специальной военной операции. Удостоверение, напомнили в кабмине, будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцам необходимо было подать заявление, напомнили в правительстве. Согласно подписанному постановлению, теперь для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять необходимые документы в военкоматы региона, в котором доброволец состоит на воинском учете. Там в течение 10 дней должна пройти проверка документов, после чего комиссии региональных военкоматов примут решение о выдаче удостоверения, пояснили в кабмине.

Беззаявительный порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий был разработан по указанию президента РФ Владимира Путина, добавили в кабмине.

1 августа 2023 г. правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий. Удостоверения смогут получить добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 г., а также те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, оказывающими содействие Вооруженным силам России в ходе спецоперации.

В октябре 2024 г. Министерство обороны предложило установить статус ветерана боевых действий для добровольцев с начала их участия в спецоперации, а в декабре – присваивать им воинские звания по представлению командиров формирований и без прохождения военных сборов.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных