Путин поручил повысить студенткам размер пособия по беременности

По состоянию на 2025 г. размер прожиточного минимума в России составляет 19 329 руб. Таким образом средний размер пособия достигнет около 90 000 руб. Размер выплаты будет варьироваться от 74 867 до 235 424 руб. в зависимости от величины прожиточного минимума в регионе. Сейчас выплаты беременным студенткам зависят от размера стипендии и составляют от 9333 до 23 333 руб. за весь период. В результате изменения способа расчета выплаты увеличатся почти в 10 раз.