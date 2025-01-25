Путин поручил повысить студенткам размер пособия по беременности
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток, которые обучаются очно, до регионального прожиточного минимума, следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей.
Путин ожидает от правительства соответствующий доклад до 15 апреля. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
23 января Минтруд РФ сообщил, что по поручению Путина пособия, выплачиваемые в связи с беременностью, для студенток и аспиранток, обучающихся очно, будут рассчитываться из величины прожиточного минимума по региону.
По состоянию на 2025 г. размер прожиточного минимума в России составляет 19 329 руб. Таким образом средний размер пособия достигнет около 90 000 руб. Размер выплаты будет варьироваться от 74 867 до 235 424 руб. в зависимости от величины прожиточного минимума в регионе. Сейчас выплаты беременным студенткам зависят от размера стипендии и составляют от 9333 до 23 333 руб. за весь период. В результате изменения способа расчета выплаты увеличатся почти в 10 раз.