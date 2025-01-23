Средний размер пособий для беременных студенток может вырасти до 90 000 рублей

Средний размер пособий для беременных студенток может вырасти до 90 000 рублейТеперь они будут зависеть от величины прожиточного минимума по региону, а не от стипендии
По поручению президента РФ Владимира Путина пособия, выплачиваемые в связи с беременностью, для студенток и аспиранток, которые обучаются очно, будут рассчитываться из величины прожиточного минимума по региону, сообщает Минтруд РФ.
По состоянию на 2025 г. размер прожиточного минимума в России составляет 19 329 руб. В связи с этим средний размер пособия составит около 90 000 руб. Размер выплаты будет варьироваться от 74 867 руб до 235 424 руб в зависимости от величины прожиточного минимума в регионе. Оператором выплаты станет Социальный фонд России.
Сейчас выплаты беременным студенткам зависят от размера стипендии и составляют от 9 333 руб до 23 333 руб за весь период. В результате изменения способа расчета выплаты вырастут почти в 10 раз.
23 января стало известно, что Минтруд разработал законопроект, повышающий размер пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов.
20 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что поддержка стремления к раннему рождению детей является одним из направлений работы. Тогда же он отметил, что необходимо повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.