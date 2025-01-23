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Средний размер пособий для беременных студенток может вырасти до 90 000 рублей

Теперь они будут зависеть от величины прожиточного минимума по региону, а не от стипендии
Ведомости

По поручению президента РФ Владимира Путина пособия, выплачиваемые в связи с беременностью, для студенток и аспиранток, которые обучаются очно, будут рассчитываться из величины прожиточного минимума по региону, сообщает Минтруд РФ.

По состоянию на 2025 г. размер прожиточного минимума в России составляет 19 329 руб. В связи с этим средний размер пособия составит около 90 000 руб. Размер выплаты будет варьироваться от 74 867 руб до 235 424 руб в зависимости от величины прожиточного минимума в регионе. Оператором выплаты станет Социальный фонд России.

Сейчас выплаты беременным студенткам зависят от размера стипендии и составляют от 9 333 руб до 23 333 руб за весь период. В результате изменения способа расчета выплаты вырастут почти в 10 раз.

23 января стало известно, что Минтруд разработал законопроект, повышающий размер пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов.

20 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что поддержка стремления к раннему рождению детей является одним из направлений работы. Тогда же он отметил, что необходимо повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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