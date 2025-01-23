Средний размер пособий для беременных студенток может вырасти до 90 000 рублей

По состоянию на 2025 г. размер прожиточного минимума в России составляет 19 329 руб. В связи с этим средний размер пособия составит около 90 000 руб. Размер выплаты будет варьироваться от 74 867 руб до 235 424 руб в зависимости от величины прожиточного минимума в регионе. Оператором выплаты станет Социальный фонд России.