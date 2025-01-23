Минтруд разработал законопроект о повышении декретных пособий студенткам
Минтруд по поручению президента РФ Владимира Путина разработал законопроект, повышающий размер пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.
Сейчас декретные рассчитываются относительно получаемой стипендии. Учитывая, что стипендия составляет примерно от 2000 до 5000 руб., студентки могут рассчитывать на пособия в 9300–23 300 руб. Законопроект предлагает повысить выплаты до 100% от прожиточного минимума региона, в котором живет будущая мать. В зависимости от субъекта РФ они составят от 74 900 до 235 400 руб.
20 декабря 2024 г. Путин на заседании Госсовета, которое было посвящено вопросам поддержки российских семей, заявил, что поддержка стремления к раннему рождению детей является одним из направлений работы. Сейчас первого ребенка в основном заводят в 28–29 лет. По словам Путина, потом женщинам хочется вернуться к работе, учебе и уже на второго ребенка не хватает времени. «Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», – сказал тогда Путин.
6 декабря «Ведомости» писали, что власти начали обсуждать пересмотр размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения.