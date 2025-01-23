Минтруд разработал законопроект о повышении декретных пособий студенткам

20 декабря 2024 г. Путин на заседании Госсовета, которое было посвящено вопросам поддержки российских семей, заявил, что поддержка стремления к раннему рождению детей является одним из направлений работы. Сейчас первого ребенка в основном заводят в 28–29 лет. По словам Путина, потом женщинам хочется вернуться к работе, учебе и уже на второго ребенка не хватает времени. «Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», – сказал тогда Путин.