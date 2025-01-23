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Минтруд разработал законопроект о повышении декретных пособий студенткам

Ведомости

Минтруд по поручению президента РФ Владимира Путина разработал законопроект, повышающий размер пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

Сейчас декретные рассчитываются относительно получаемой стипендии. Учитывая, что стипендия составляет примерно от 2000 до 5000 руб., студентки могут рассчитывать на пособия в 9300–23 300 руб. Законопроект предлагает повысить выплаты до 100% от прожиточного минимума региона, в котором живет будущая мать. В зависимости от субъекта РФ они составят от 74 900 до 235 400 руб.

20 декабря 2024 г. Путин на заседании Госсовета, которое было посвящено вопросам поддержки российских семей, заявил, что поддержка стремления к раннему рождению детей является одним из направлений работы. Сейчас первого ребенка в основном заводят в 28–29 лет. По словам Путина, потом женщинам хочется вернуться к работе, учебе и уже на второго ребенка не хватает времени. «Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», – сказал тогда Путин.

6 декабря «Ведомости» писали, что власти начали обсуждать пересмотр размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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