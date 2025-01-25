В Южной Корее посекундно восстановили крушение самолета Jeju Air
В Южной Корее по секундам восстановили крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на министерство транспорта республики.
По данным агентства, экипаж самолета в 8:54:43 по местному времени связался с авиадиспетчерами для захода на посадку. Воздушное судно получило соответствующее разрешение. В 8:57:50 диспетчеры предупредили об опасности столкновения с птицами. Затем экипаж лайнера сообщил, что под самолетом пролетает стая птиц. В 8:58:50 запись бортовых самописцев (черных ящиков) прервалась. Это произошло за четыре минуты до крушения. Самолет врезался в бетонное сооружение в 9:02:57.
Следовавший из Бангкока Boeing 737-800 потерпел крушение утром 29 декабря 2024 г. при посадке с невыпущенным шасси в аэропорту Муан в Южной Корее. Воздушное судно врезалось в бетонное ограждение и загорелось. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа – среди них граждане Южной Кореи и двое жителей Таиланда. В результате крушения погибли 179 человек, двое членов экипажа выжили.
После авиакатастрофы исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в Южной Корее недельный траур. Авария стала самой смертоносной в истории республики после авиакатастрофы самолета Korean Air, которая произошла в 1997 г. на Гуаме.