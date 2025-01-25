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В Южной Корее посекундно восстановили крушение самолета Jeju Air

Ведомости

В Южной Корее по секундам восстановили крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на министерство транспорта республики.

По данным агентства, экипаж самолета в 8:54:43 по местному времени связался с авиадиспетчерами для захода на посадку. Воздушное судно получило соответствующее разрешение. В 8:57:50 диспетчеры предупредили об опасности столкновения с птицами. Затем экипаж лайнера сообщил, что под самолетом пролетает стая птиц. В 8:58:50 запись бортовых самописцев (черных ящиков) прервалась. Это произошло за четыре минуты до крушения. Самолет врезался в бетонное сооружение в 9:02:57.

Следовавший из Бангкока Boeing 737-800 потерпел крушение утром 29 декабря 2024 г. при посадке с невыпущенным шасси в аэропорту Муан в Южной Корее. Воздушное судно врезалось в бетонное ограждение и загорелось. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа – среди них граждане Южной Кореи и двое жителей Таиланда. В результате крушения погибли 179 человек, двое членов экипажа выжили.

После авиакатастрофы исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в Южной Корее недельный траур. Авария стала самой смертоносной в истории республики после авиакатастрофы самолета Korean Air, которая произошла в 1997 г. на Гуаме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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