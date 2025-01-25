В Южной Корее посекундно восстановили крушение самолета Jeju Air

По данным агентства, экипаж самолета в 8:54:43 по местному времени связался с авиадиспетчерами для захода на посадку. Воздушное судно получило соответствующее разрешение. В 8:57:50 диспетчеры предупредили об опасности столкновения с птицами. Затем экипаж лайнера сообщил, что под самолетом пролетает стая птиц. В 8:58:50 запись бортовых самописцев (черных ящиков) прервалась. Это произошло за четыре минуты до крушения. Самолет врезался в бетонное сооружение в 9:02:57.