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В Курской области стартует региональный аналог «Времени героев»

Проект будет носить название «Курск.Герои!»
Ведомости

В Курской области запускают региональный аналог программы «Время героев» под название «Курск.Герои!». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В Курской области стартует региональный аналог “Времени героев” для участников СВО – «Курск.Герои!». Это часть масштабной инициативы нашего президента Владимира Путина «Время героев», которая помогает участникам специальной военной операции найти себя в новом качестве», – написал он в Telegram.

Военнослужащие – участники спецоперации в рамках программы смогут пройти обучение и профессиональную подготовку для работы на государственной и муниципальной службе. Хинштейн сообщил, что условия участия будут объявлены позже.

Программа «Время героев» была запущена после предложения Путина, которое он представил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

Утром 27 января также стало известно, что правительство Магаданской области запускает региональный аналог программы «Время героев» – «СВОи Герои49». Как отметил губернатор Сергей Носов (его слова приводятся на официальном портале правительства региона), задача проекта – принять ветеранов спецоперации с учетом их боевого опыта и дать возможность бывшим военнослужащим «вырасти, окрепнуть и далее выполнять поставленные в гражданском обществе задачи». Носов заявил, что на предприятиях и в компаниях региона выпускники программы должны иметь возможность пройти производственную школу со всеми ее этапами, чтобы «разбираться во всех процессах и затем занять руководящие должности». Прием заявок для участия в программе стартует 23 февраля через специальный портал.

14 декабря 2024 г. на XXII съезде «Единой России» Путин предложил запустить аналогичные «Времени героев» программы в регионах.

21 января ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что российские регионы ответственно отнеслись к поручению об открытии региональных программ, которые будут работать подобно «Времени героев», и в ближайшее время они заработают в большинстве субъектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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