В Курской области стартует региональный аналог «Времени героев»Проект будет носить название «Курск.Герои!»
В Курской области запускают региональный аналог программы «Время героев» под название «Курск.Герои!». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В Курской области стартует региональный аналог “Времени героев” для участников СВО – «Курск.Герои!». Это часть масштабной инициативы нашего президента Владимира Путина «Время героев», которая помогает участникам специальной военной операции найти себя в новом качестве», – написал он в Telegram.
Военнослужащие – участники спецоперации в рамках программы смогут пройти обучение и профессиональную подготовку для работы на государственной и муниципальной службе. Хинштейн сообщил, что условия участия будут объявлены позже.
Программа «Время героев» была запущена после предложения Путина, которое он представил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.
Утром 27 января также стало известно, что правительство Магаданской области запускает региональный аналог программы «Время героев» – «СВОи Герои49». Как отметил губернатор Сергей Носов (его слова приводятся на официальном портале правительства региона), задача проекта – принять ветеранов спецоперации с учетом их боевого опыта и дать возможность бывшим военнослужащим «вырасти, окрепнуть и далее выполнять поставленные в гражданском обществе задачи». Носов заявил, что на предприятиях и в компаниях региона выпускники программы должны иметь возможность пройти производственную школу со всеми ее этапами, чтобы «разбираться во всех процессах и затем занять руководящие должности». Прием заявок для участия в программе стартует 23 февраля через специальный портал.
14 декабря 2024 г. на XXII съезде «Единой России» Путин предложил запустить аналогичные «Времени героев» программы в регионах.
21 января ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что российские регионы ответственно отнеслись к поручению об открытии региональных программ, которые будут работать подобно «Времени героев», и в ближайшее время они заработают в большинстве субъектов.