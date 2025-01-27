В Курской области стартует региональный аналог «Времени героев»

Утром 27 января также стало известно, что правительство Магаданской области запускает региональный аналог программы «Время героев» – «СВОи Герои49». Как отметил губернатор Сергей Носов (его слова приводятся на официальном портале правительства региона), задача проекта – принять ветеранов спецоперации с учетом их боевого опыта и дать возможность бывшим военнослужащим «вырасти, окрепнуть и далее выполнять поставленные в гражданском обществе задачи». Носов заявил, что на предприятиях и в компаниях региона выпускники программы должны иметь возможность пройти производственную школу со всеми ее этапами, чтобы «разбираться во всех процессах и затем занять руководящие должности». Прием заявок для участия в программе стартует 23 февраля через специальный портал.