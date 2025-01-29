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В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию

Ведомости

В Европейском парламенте предложили номинировать бизнесмена Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 г. за его поддержку свободы слова. Так, депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложение о выдвижении Маска было принято Нобелевским институтом.

«Предложение о номинации Илона Маска за его последовательную поддержку прав человека, свободы слова и мира было успешно принято сегодня», – написал Гримс в соцсети X. В сообщении он также поблагодарил всех тех, кто помогал номинировать Маска.

25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Маска за якобы «поддержку нового реакционного международного движения» и вмешательство в выборы в Германии.

Президент США Дональд Трамп назначил Маска главой внешней группы «Департамент эффективности государственного управления», которая будет выступать за значительное сокращение федеральных расходов правительства США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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