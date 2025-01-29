В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию
В Европейском парламенте предложили номинировать бизнесмена Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 г. за его поддержку свободы слова. Так, депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложение о выдвижении Маска было принято Нобелевским институтом.
«Предложение о номинации Илона Маска за его последовательную поддержку прав человека, свободы слова и мира было успешно принято сегодня», – написал Гримс в соцсети X. В сообщении он также поблагодарил всех тех, кто помогал номинировать Маска.
25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Маска за якобы «поддержку нового реакционного международного движения» и вмешательство в выборы в Германии.
Президент США Дональд Трамп назначил Маска главой внешней группы «Департамент эффективности государственного управления», которая будет выступать за значительное сокращение федеральных расходов правительства США.