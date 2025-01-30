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Патриарх Кирилл назвал «многочадие» непременным условием развития РФ

Ведомости

Семейный образ жизни и многочадие является непременным условием развития России. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Патриарх резко высказался по теме идеологии чайлдфри: «У нас не должно быть никакого чайлдфри».

Патриарх напомнил, что Россия – самая большая в мире страна по площади и имеет огромный потенциал. Но по отношению к размерам страны население относительно небольшое.

«Поэтому здоровый, нормальный, семейный образ жизни и многочадие является непременным условием существования нашей цивилизации и развития нашего Отечества», – подчеркнул патриарх.

Пропаганда идей бездетности запрещена в России с ноября 2024 г., когда президент Владимир Путин подписал закон о запрете чайлдфри-пропаганды в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Такие поправки были введены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации (№ 149-ФЗ от 27.07.2006).

Тогда же Путин подписал закон, вводящий административные штрафы за распространение идей бездетности по ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Штрафы для граждан составляют 50 000 – 100 000 руб., для должностных лиц – 100 000 – 200 000 руб., а для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (или же их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток).

Если физические и должностные лица вели пропаганду чайлдфри в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются вдвое. Для юрлиц наказание в таком случае составит от 1 до 2 млн руб.

Штрафы за пропаганду чайлдфри в интернете выше: 200 000 – 400 000 руб. для граждан, 400 000 – 800 000 руб. для должностных лиц и 2 млн – 5 млн руб. для юрлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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