Патриарх Кирилл назвал «многочадие» непременным условием развития РФ
Семейный образ жизни и многочадие является непременным условием развития России. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.
Патриарх резко высказался по теме идеологии чайлдфри: «У нас не должно быть никакого чайлдфри».
Патриарх напомнил, что Россия – самая большая в мире страна по площади и имеет огромный потенциал. Но по отношению к размерам страны население относительно небольшое.
«Поэтому здоровый, нормальный, семейный образ жизни и многочадие является непременным условием существования нашей цивилизации и развития нашего Отечества», – подчеркнул патриарх.
Пропаганда идей бездетности запрещена в России с ноября 2024 г., когда президент Владимир Путин подписал закон о запрете чайлдфри-пропаганды в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Такие поправки были введены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации (№ 149-ФЗ от 27.07.2006).
Тогда же Путин подписал закон, вводящий административные штрафы за распространение идей бездетности по ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Штрафы для граждан составляют 50 000 – 100 000 руб., для должностных лиц – 100 000 – 200 000 руб., а для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (или же их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток).
Если физические и должностные лица вели пропаганду чайлдфри в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются вдвое. Для юрлиц наказание в таком случае составит от 1 до 2 млн руб.
Штрафы за пропаганду чайлдфри в интернете выше: 200 000 – 400 000 руб. для граждан, 400 000 – 800 000 руб. для должностных лиц и 2 млн – 5 млн руб. для юрлиц.