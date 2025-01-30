Патриарх Кирилл назвал «многочадие» непременным условием развития РФ

Тогда же Путин подписал закон, вводящий административные штрафы за распространение идей бездетности по ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Штрафы для граждан составляют 50 000 – 100 000 руб., для должностных лиц – 100 000 – 200 000 руб., а для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (или же их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток).