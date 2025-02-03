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В РФ ввели штрафы за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена административная ответственность за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, следует из соответствующего документа.

Закон вступает в силу 1 сентября 2025 г.

Согласно документу, который вводит изменения в ст. 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, штрафы, предусмотренные за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, будут применяться и в случае продажи опасных газосодержащих товаров, включенных в перечень, утвержденный правительством РФ.

Для физических лиц штраф составит от 150 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб., для юридических лиц – от 1,5 млн до 2 млн руб.

22 января Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит штрафы за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других потенциально опасных газосодержащих товаров. Документ был одобрен депутатами единогласно. Инициатива направлена на борьбу со сниффингом. Этим термином обозначают вдыхание углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения.

3 февраля Путин также подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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