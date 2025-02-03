В РФ ввели штрафы за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения

22 января Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит штрафы за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других потенциально опасных газосодержащих товаров. Документ был одобрен депутатами единогласно. Инициатива направлена на борьбу со сниффингом. Этим термином обозначают вдыхание углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения.