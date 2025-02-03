В РФ ввели штрафы за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена административная ответственность за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, следует из соответствующего документа.
Закон вступает в силу 1 сентября 2025 г.
Согласно документу, который вводит изменения в ст. 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, штрафы, предусмотренные за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, будут применяться и в случае продажи опасных газосодержащих товаров, включенных в перечень, утвержденный правительством РФ.
Для физических лиц штраф составит от 150 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб., для юридических лиц – от 1,5 млн до 2 млн руб.
22 января Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит штрафы за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других потенциально опасных газосодержащих товаров. Документ был одобрен депутатами единогласно. Инициатива направлена на борьбу со сниффингом. Этим термином обозначают вдыхание углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения.
3 февраля Путин также подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления.