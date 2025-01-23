В России введут штрафы за продажу детям зажигалок

В России введут штрафы за продажу детям зажигалокЭто поможет предотвратить смерти из-за вдыхания бытового газа
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит штрафы за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других потенциально опасных газосодержащих товаров. Документ был одобрен депутатами единогласно 22 января.
Изменения вносятся в ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения (их перечень определит правительство) для юрлиц составит 600 000 руб., для должностных лиц – 300 000 руб., для физических лиц – 60 000 руб. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
Как и принятый в ноябре 2024 г. закон, запрещающий продажу детям газосодержащих товаров, новая инициатива направлена на борьбу со сниффингом. Этим термином обозначают вдыхание углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения. В 2016–2023 гг. из-за отравлений газосодержащей продукцией умерло 817 детей и подростков. Только в 2023 г. погибло 77 несовершеннолетних. Из них 33 были в возрасте моложе 14 лет, сказано в пояснительной записке.
Оба законопроекта разработала одна и та же группа авторов – заместители председателя Госдумы Анна Кузнецова и Ирина Яровая, первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая (все из «Единой России») и другие депутаты, а также заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Инна Святенко, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и др.
Выработка федерального нормативного подхода к борьбе со сниффингом связана с тем, что региональные законодательные акты имели «различный предмет правового регулирования и не всегда удачный механизм в решении вопроса», сказано в записке. По данным следственных органов, эти меры также не помогли устранить проблему.
После вступления законов в силу продавцы, реализующие газосодержащие товары, должны будут проверять паспорт. Способ проверки возраста покупателя при дистанционной продаже определит правительство. Кроме того, будут введены ограничения на распространение информации, пропагандирующей или демонстрирующей вдыхание сжиженных углеводородных газов.
В 2022 г. заболеваемость токсикоманией среди детей до 14 лет составляла 0,06% на 100 000 населения (всего 15 человек), в возрасте 15–17 лет – 0,6% на 100 000 населения (всего 26 человек). Еще 0,12 человека в возрасте до 14 лет на 100 000 населения (всего 30 человек) состояли под наблюдением психиатра-нарколога, в возрасте 15–17 лет – 10,7% на 100 000 населения (всего 516 человек), следует из статистического сборника «Здравоохранение в России».
Статистика не может показать реальное число зависимых детей и подростков, потому что большинство из них проживают в неблагополучной среде, которую мониторинг не охватывает, считает нарколог Любовь Шишенкова. По ее словам, среди токсикоманов также распространено вдыхание веселящего газа в баллонах, что негативно влияет на мозг человека. В качестве негативных последствий от вдыхания сжиженных углеводородных газов для здоровья в пояснительной записке приводятся аритмия, остановка сердца, из-за которых увеличивается вероятность летального исхода.