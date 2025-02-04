22 сентября 2024 г. Шредер заявил, что надежды на военную победу над Россией ошибочны и противоречат историческим урокам. Он напомнил, что попытки победить Россию военным путем, начиная с Наполеона и заканчивая Гитлером, заканчивались провалом. Шредер отметил, что страны Запада недооценивают возможность эскалации. По его словам, несмотря на начальные сомнения, большинство россиян поддерживают Путина и убеждены, что Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию. Он добавил, что, хотя поддержка Украины со стороны Запада допустима, Германия оказалась среди крупнейших проигравших в этом конфликте.