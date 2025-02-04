Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу из-за стресса
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был госпитализирован из-за тяжелого эмоционального выгорания и сильного стресса, сообщает Stuttgarter Zeitung со ссылкой на лечащего врача политика.
Лечащий врач бывшего канцлера передает, что Шредер страдает синдромом тяжелого эмоционального выгорания с типичными признаками глубокого истощения и острой нехватки сил, кроме того, у него наблюдаются трудности с концентрацией внимания и памятью, нарушения сна и снижение эмоциональной устойчивости.
Издание подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает эмоциональное выгорание заболеванием. Выгорание характеризуется как состояние физического, эмоционального и умственного истощения, вызванного хроническим стрессом.
Политик часто был подвержен критике за близкие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. В середине января Шредер должен был предстать перед комиссией по расследованию строительства газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море. Парламентариев особенно интересует политическое и финансовое влияние России на действия правительства. Издание предполагает, что вызов на комиссию мог стать слишком большим стрессом для 80-летнего Шредера.
Шредер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 г. После поражения на выборах в 2005 г. в 2006 г. он принял предложение Путина возглавить комитет акционеров Nord Stream AG, которая занималась строительством газопровода «Северный поток – 2».
22 сентября 2024 г. Шредер заявил, что надежды на военную победу над Россией ошибочны и противоречат историческим урокам. Он напомнил, что попытки победить Россию военным путем, начиная с Наполеона и заканчивая Гитлером, заканчивались провалом. Шредер отметил, что страны Запада недооценивают возможность эскалации. По его словам, несмотря на начальные сомнения, большинство россиян поддерживают Путина и убеждены, что Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию. Он добавил, что, хотя поддержка Украины со стороны Запада допустима, Германия оказалась среди крупнейших проигравших в этом конфликте.