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Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу из-за стресса

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был госпитализирован из-за тяжелого эмоционального выгорания и сильного стресса, сообщает Stuttgarter Zeitung со ссылкой на лечащего врача политика.

Лечащий врач бывшего канцлера передает, что Шредер страдает синдромом тяжелого эмоционального выгорания с типичными признаками глубокого истощения и острой нехватки сил, кроме того, у него наблюдаются трудности с концентрацией внимания и памятью, нарушения сна и снижение эмоциональной устойчивости.

Издание подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает эмоциональное выгорание заболеванием. Выгорание характеризуется как состояние физического, эмоционального и умственного истощения, вызванного хроническим стрессом.

Политик часто был подвержен критике за близкие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. В середине января Шредер должен был предстать перед комиссией по расследованию строительства газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море. Парламентариев особенно интересует политическое и финансовое влияние России на действия правительства. Издание предполагает, что вызов на комиссию мог стать слишком большим стрессом для 80-летнего Шредера.

Шредер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 г. После поражения на выборах в 2005 г. в 2006 г. он принял предложение Путина возглавить комитет акционеров Nord Stream AG, которая занималась строительством газопровода «Северный поток – 2».

22 сентября 2024 г. Шредер заявил, что надежды на военную победу над Россией ошибочны и противоречат историческим урокам. Он напомнил, что попытки победить Россию военным путем, начиная с Наполеона и заканчивая Гитлером, заканчивались провалом. Шредер отметил, что страны Запада недооценивают возможность эскалации. По его словам, несмотря на начальные сомнения, большинство россиян поддерживают Путина и убеждены, что Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию. Он добавил, что, хотя поддержка Украины со стороны Запада допустима, Германия оказалась среди крупнейших проигравших в этом конфликте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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