Похороны Саркисяна состоятся на Троекуровском кладбище 7 февраля

3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате Саркисян скончался в реанимации. Перед этим он перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным ТАСС, также погиб его охранник. Еще четверо человек пострадали.