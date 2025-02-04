Похороны Саркисяна состоятся на Троекуровском кладбище 7 февраля
Похороны президента Федерации бокса Донецкой народной республики и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который погиб 3 февраля после взрыва в московском ЖК «Алые паруса», состоятся 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве с 10:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.
Прощание с Саркисяном пройдет 6 февраля с 16:00 до 21:00 мск.
3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате Саркисян скончался в реанимации. Перед этим он перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным ТАСС, также погиб его охранник. Еще четверо человек пострадали.
Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах уточнил, что бомба сдетонировала на первом этаже здания в момент, когда Саркисян был в подъезде комплекса с охранниками. По предварительной информации, подрыв в ЖК мог совершить террорист-смертник.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).