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В результате крушения автобуса в Гватемале погиб 51 человек

Ведомости

В столице Гватемалы в результате падения автобуса с моста погиб 51 человек, сообщает Reuters.

На фотографиях, которые были распространены в социальных сетях, видно, что автобус частично погрузился в сточные воды.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трехдневный траур. Он дал распоряжение армии и агентству по ликвидации последствий стихийных бедствий оказать помощь в ликвидации последствий аварии.

«Я выражаю соболезнования семьям жертв, которые проснулись сегодня от душераздирающих новостей. Их боль – моя боль», – сказал он.

17 января авария с автобусом произошла на Шри-Ланке. Инцидент случился между Белиатте и Апареккой на полосе в направлении Тангалле. Автобус на большой скорости врезался в заднюю часть грузовика, перевозившего цемент, сообщает Ada Derana. Водитель автобуса погиб на месте. Тогда пострадало 12 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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