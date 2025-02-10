В результате крушения автобуса в Гватемале погиб 51 человек
На фотографиях, которые были распространены в социальных сетях, видно, что автобус частично погрузился в сточные воды.
Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трехдневный траур. Он дал распоряжение армии и агентству по ликвидации последствий стихийных бедствий оказать помощь в ликвидации последствий аварии.
«Я выражаю соболезнования семьям жертв, которые проснулись сегодня от душераздирающих новостей. Их боль – моя боль», – сказал он.
17 января авария с автобусом произошла на Шри-Ланке. Инцидент случился между Белиатте и Апареккой на полосе в направлении Тангалле. Автобус на большой скорости врезался в заднюю часть грузовика, перевозившего цемент, сообщает Ada Derana. Водитель автобуса погиб на месте. Тогда пострадало 12 россиян.