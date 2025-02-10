ВЦИОМ: спрос на услуги психологов достиг 15-летнего максимума

В крупных городах индекс выше (36 пунктов в Москве и Санкт-Петербурге против 27 пунктов в поселках). Это связано как с доступностью специалистов, так и с высоким уровнем стресса в мегаполисах. Лишь 13% россиян (примерно каждый восьмой) имели опыт работы с психологом, и в большинстве случаев он был положительным (9% решили свою проблему, 4% – нет). В столицах этот показатель выше, что указывает на неравномерность доступа к помощи.