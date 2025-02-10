ВЦИОМ: спрос на услуги психологов достиг 15-летнего максимума
Спрос на услуги психологов среди россиян достиг максимума за 15 лет, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так называемый индекс потребности в психологической помощи в конце 2024 г. составил 30 пунктов из 100 возможных, что в 1,3 раза больше показателя 2022 г., а в предшествующие замеры наблюдалось снижение.
По заявлению специалистов, рост индекса в 2024 г. может свидетельствовать о нескольких процессах: адаптации общества к новым условиям, «накопленном запросе» на психологическую поддержку, а также о влиянии популяризации темы ментального здоровья через медиа, литературу и подкасты. Постепенно обращение к специалистам становится более привычной практикой. Уточняется, что женщины чаще мужчин осознают потребность в психологической поддержке (38 против 22 пунктов), что может объясняться их большей эмоциональной открытостью. Но у мужчин может существовать «подавленный запрос» – нежелание говорить о проблемах.
В крупных городах индекс выше (36 пунктов в Москве и Санкт-Петербурге против 27 пунктов в поселках). Это связано как с доступностью специалистов, так и с высоким уровнем стресса в мегаполисах. Лишь 13% россиян (примерно каждый восьмой) имели опыт работы с психологом, и в большинстве случаев он был положительным (9% решили свою проблему, 4% – нет). В столицах этот показатель выше, что указывает на неравномерность доступа к помощи.
При этом в периоды массовых стрессов, таких как локдаун и начало спецоперации, индекс потребности в психологической помощи достиг особенно низких значений. Это можно объяснить эффектом стресса, когнитивным замиранием и стремлением справляться с трудностями самостоятельно, отмечают эксперты. В 2022 г. 68% опрошенных заявили, что решают свои проблемы без посторонней помощи, что, вероятно, стало реакцией на неопределенность и кризис.