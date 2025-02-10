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ВЦИОМ: спрос на услуги психологов достиг 15-летнего максимума

Ведомости

Спрос на услуги психологов среди россиян достиг максимума за 15 лет, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так называемый индекс потребности в психологической помощи в конце 2024 г. составил 30 пунктов из 100 возможных, что в 1,3 раза больше показателя 2022 г., а в предшествующие замеры наблюдалось снижение. 

По заявлению специалистов, рост индекса в 2024 г. может свидетельствовать о нескольких процессах: адаптации общества к новым условиям, «накопленном запросе» на психологическую поддержку, а также о влиянии популяризации темы ментального здоровья через медиа, литературу и подкасты. Постепенно обращение к специалистам становится более привычной практикой. Уточняется, что женщины чаще мужчин осознают потребность в психологической поддержке (38 против 22 пунктов), что может объясняться их большей эмоциональной открытостью. Но у мужчин может существовать «подавленный запрос» – нежелание говорить о проблемах.

В крупных городах индекс выше (36 пунктов в Москве и Санкт-Петербурге против 27 пунктов в поселках). Это связано как с доступностью специалистов, так и с высоким уровнем стресса в мегаполисах. Лишь 13% россиян (примерно каждый восьмой) имели опыт работы с психологом, и в большинстве случаев он был положительным (9% решили свою проблему, 4% – нет). В столицах этот показатель выше, что указывает на неравномерность доступа к помощи.

При этом в периоды массовых стрессов, таких как локдаун и начало спецоперации, индекс потребности в психологической помощи достиг особенно низких значений. Это можно объяснить эффектом стресса, когнитивным замиранием и стремлением справляться с трудностями самостоятельно, отмечают эксперты. В 2022 г. 68% опрошенных заявили, что решают свои проблемы без посторонней помощи, что, вероятно, стало реакцией на неопределенность и кризис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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