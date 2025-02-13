Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской до 588 млн рублей
Прокурор снизила требования к блогеру Елене Блиновской с 918 до 588 млн руб. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала Савеловского суда Москвы.
Уточнение суммы связано с тем, что Блиновская частично погасила долг.
Блогер обвиняется в неуплате налогов с 2019 по 2021 г. на общую сумму более 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Ее судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января Блиновская полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.
14 декабря 2024 г. супруг фигурантки Алексей Блиновский подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании ее банкротом. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС России ликвидировала статус индивидуального предпринимателя блогера.