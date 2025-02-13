Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших при наезде в Мюнхене

Наезд на людей в Мюнхене произошел в 10:00 по местному времени 13 февраля. Он был совершен во время проведения митинга сотрудников городских служб города на площади Штигльмайера. Автомобиль Mini Cooper въехал в группу протестующих, водителя задержали. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что пострадали 28 человек.