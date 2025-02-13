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Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших при наезде в Мюнхене

Ведомости

Генеральное консульство России в Бонне уточняет наличие россиян среди пострадавших при наезде на людей в Мюнхене, следует из информации в Telegram-канале консульства.

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России. Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении.

Наезд на людей в Мюнхене произошел в 10:00 по местному времени 13 февраля. Он был совершен во время проведения митинга сотрудников городских служб города на площади Штигльмайера. Автомобиль Mini Cooper въехал в группу протестующих, водителя задержали. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что пострадали 28 человек.

Официальные лица сообщили, что нападавший – 24-летний уроженец Афганистана. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал наказать и депортировать виновного. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что гражданин Афганистана является просителем политического убежища и в связи с этим пока не может быть депортирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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