Генконсульство уточняет наличие россиян среди пострадавших при наезде в Мюнхене
Генеральное консульство России в Бонне уточняет наличие россиян среди пострадавших при наезде на людей в Мюнхене, следует из информации в Telegram-канале консульства.
«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России. Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении.
Наезд на людей в Мюнхене произошел в 10:00 по местному времени 13 февраля. Он был совершен во время проведения митинга сотрудников городских служб города на площади Штигльмайера. Автомобиль Mini Cooper въехал в группу протестующих, водителя задержали. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что пострадали 28 человек.
Официальные лица сообщили, что нападавший – 24-летний уроженец Афганистана. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал наказать и депортировать виновного. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что гражданин Афганистана является просителем политического убежища и в связи с этим пока не может быть депортирован.