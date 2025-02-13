Объем рынка услуг стоматологов может вырасти до 18% в 2025 году
Спрос на стоматологические услуги вырос 2024 г. и продолжится в текущем году – аналитики ожидают рост объема сегмента до 18% в 2025 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных участников рынка.
По данным DentalData, рынок стоматологических услуг продолжит расти в основном за счет инфляции. Емкость сегмента вырастет на 12-18% до 800-840 млрд руб., отмечают аналитики. Директор по развитию ассоциации стоматологических клиник «Президент» Олег Зинов также считает, что в ближайшие два – три года отрасль продолжит расти наиболее динамично в регионах с большими оборонными предприятиями.
Общие обороты стоматологической отрасли по всей России выросли на 26% г/г за счет роста числа транзакций на 15% и среднего чека на 10% – до 8000 руб., следует из данных «Т-бизнеса». Компания «Чек индекс» отмечает, что в прошлом году число чеков на стоматологические услуги по всей России выросло на 17% г/г, а обороты клиник – на 36%.
Как предположил партнер аудиторской компании «Яков и партнеры» Илья Иванинский в комментарии изданию, это связано с ростом доходов россиян, в связи с чем потребители стали тратить больше денег на стоматологию, медицину, салоны красоты и подобные услуги.
«Ведомости» со ссылкой на данные DentalData в январе писали, что оборот рынка частных стоматологических услуг в России за 2024 г. вырос на 15,4% до 717 млрд руб. Этот рост оказался выше, чем годом ранее, когда сегмент вырос на 11,1%. Число посещений клиник, по оценкам DentalData, увеличилось только на 1,3% до 90,7 млн.
В DentalData тогда также предположили, что рынок стимулирует повышение реальных доходов населения, в связи с чем россияне оказались способны уделять внимание здоровью. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович при этом заявила, что стоматологические процедуры – далеко не первоочередная статья расходов. По ее версии, потребители с «большей охотой» вложатся в здоровое питание или лечение требующих более срочного вмешательства состояний.