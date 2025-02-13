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Объем рынка услуг стоматологов может вырасти до 18% в 2025 году

Ведомости

Спрос на стоматологические услуги вырос 2024 г. и продолжится в текущем году – аналитики ожидают рост объема сегмента до 18% в 2025 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

По данным DentalData, рынок стоматологических услуг продолжит расти в основном за счет инфляции. Емкость сегмента вырастет на 12-18% до 800-840 млрд руб., отмечают аналитики. Директор по развитию ассоциации стоматологических клиник «Президент» Олег Зинов также считает, что в ближайшие два – три года отрасль продолжит расти наиболее динамично в регионах с большими оборонными предприятиями.

Общие обороты стоматологической отрасли по всей России выросли на 26% г/г за счет роста числа транзакций на 15% и среднего чека на 10% – до 8000 руб., следует из данных «Т-бизнеса». Компания «Чек индекс» отмечает, что в прошлом году число чеков на стоматологические услуги по всей России выросло на 17% г/г, а обороты клиник – на 36%.

Как предположил партнер аудиторской компании «Яков и партнеры» Илья Иванинский в комментарии изданию, это связано с ростом доходов россиян, в связи с чем потребители стали тратить больше денег на стоматологию, медицину, салоны красоты и подобные услуги.

«Ведомости» со ссылкой на данные DentalData в январе писали, что оборот рынка частных стоматологических услуг в России за 2024 г. вырос на 15,4% до 717 млрд руб. Этот рост оказался выше, чем годом ранее, когда сегмент вырос на 11,1%. Число посещений клиник, по оценкам DentalData, увеличилось только на 1,3% до 90,7 млн.

В DentalData тогда также предположили, что рынок стимулирует повышение реальных доходов населения, в связи с чем россияне оказались способны уделять внимание здоровью. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович при этом заявила, что стоматологические процедуры – далеко не первоочередная статья расходов. По ее версии, потребители с «большей охотой» вложатся в здоровое питание или лечение требующих более срочного вмешательства состояний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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