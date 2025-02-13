Объем рынка услуг стоматологов может вырасти до 18% в 2025 году

В DentalData тогда также предположили, что рынок стимулирует повышение реальных доходов населения, в связи с чем россияне оказались способны уделять внимание здоровью. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович при этом заявила, что стоматологические процедуры – далеко не первоочередная статья расходов. По ее версии, потребители с «большей охотой» вложатся в здоровое питание или лечение требующих более срочного вмешательства состояний.