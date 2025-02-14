Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Аляски

Явление произошло в 14:59 13 февраля по местному времени (2:59 14 февраля по мск). Очаг землетрясения расположился на глубине 25 км в 679 км к юго-западу от города Анкоридж, население которого составляет 298 000 человек, и в 280 км к юго-западу от Кадьяка, где проживают 6200 человек.