Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Аляски
Землетрясение магнитудой 5,8 балла было зафиксировано к югу от Аляски в США, говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Явление произошло в 14:59 13 февраля по местному времени (2:59 14 февраля по мск). Очаг землетрясения расположился на глубине 25 км в 679 км к юго-западу от города Анкоридж, население которого составляет 298 000 человек, и в 280 км к юго-западу от Кадьяка, где проживают 6200 человек.
3 февраля Naftemporiki сообщал, что жители греческого острова Санторини массово покидают места своего жительства из-за землетрясений. Сообщалось, что в порту Афиниос образовались очереди из-за сейсмической активности и опасений жителей по поводу пробуждения вулкана. Перед этим в море между Санторини, Аморгосом и Анафи случилось землетрясение магнитудой 4,9 по шкале Рихтера.
21 января в 00:17 по местному времени на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Его очаг находился на глубине 12 км в 53 км к северо-востоку от Тайнаня и в 23 км к северо-востоку от Юцзина. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.