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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Аляски

Ведомости

Землетрясение магнитудой 5,8 балла было зафиксировано к югу от Аляски в США, говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Явление произошло в 14:59 13 февраля по местному времени (2:59 14 февраля по мск). Очаг землетрясения расположился на глубине 25 км в 679 км к юго-западу от города Анкоридж, население которого составляет 298 000 человек, и в 280 км к юго-западу от Кадьяка, где проживают 6200 человек.

3 февраля Naftemporiki сообщал, что жители греческого острова Санторини массово покидают места своего жительства из-за землетрясений. Сообщалось, что в порту Афиниос образовались очереди из-за сейсмической активности и опасений жителей по поводу пробуждения вулкана. Перед этим в море между Санторини, Аморгосом и Анафи случилось землетрясение магнитудой 4,9 по шкале Рихтера.

21 января в 00:17 по местному времени на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Его очаг находился на глубине 12 км в 53 км к северо-востоку от Тайнаня и в 23 км к северо-востоку от Юцзина. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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