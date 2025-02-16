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Госдума в ближайшие месяцы рассмотрит законопроект о запрете вейпов

Ведомости

Госдума может рассмотреть законопроект о запрете вейпов в весеннюю сессию, сообщил ТАСС председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Подготовлена инициатива. Она сейчас в проработке, вместе с правительством идет диалог. <...> Мы очень рассчитываем на то, что мы ее сможем рассмотреть и принять в эту сессию», – сказал он.

В декабре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете вейпов. Он пояснил, что принятого в 2023 г. закона о запрете продажи этих товаров несовершеннолетним оказалось недостаточно для того, чтобы защитить детей. В январе было принято решение доработать текст и подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них с тем, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии.

Метелев в своем Telegram-канале также предлагал ограничить не только продажу, но и ввоз и производство вейпов и жидкостей к ним внутри страны. Володин в конце января заявил, что  инициативу о полном запрете вейпов в России поддерживают все фракции Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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