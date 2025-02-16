Госдума в ближайшие месяцы рассмотрит законопроект о запрете вейпов

В декабре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете вейпов. Он пояснил, что принятого в 2023 г. закона о запрете продажи этих товаров несовершеннолетним оказалось недостаточно для того, чтобы защитить детей. В январе было принято решение доработать текст и подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них с тем, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии.