Госдума в ближайшие месяцы рассмотрит законопроект о запрете вейпов
Госдума может рассмотреть законопроект о запрете вейпов в весеннюю сессию, сообщил ТАСС председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.
«Подготовлена инициатива. Она сейчас в проработке, вместе с правительством идет диалог. <...> Мы очень рассчитываем на то, что мы ее сможем рассмотреть и принять в эту сессию», – сказал он.
В декабре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете вейпов. Он пояснил, что принятого в 2023 г. закона о запрете продажи этих товаров несовершеннолетним оказалось недостаточно для того, чтобы защитить детей. В январе было принято решение доработать текст и подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них с тем, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии.
Метелев в своем Telegram-канале также предлагал ограничить не только продажу, но и ввоз и производство вейпов и жидкостей к ним внутри страны. Володин в конце января заявил, что инициативу о полном запрете вейпов в России поддерживают все фракции Госдумы.