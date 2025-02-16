В Джорджии при падении самолета погибли два человека
Две человека погибли в результате авиакатастрофы в американском штате Джорджия, легкомоторный самолет вылетел из аэропорта Ковингтон вечером 15 февраля и упал в лесу через 20 минут после взлета, пишет The Mirror.
Два человека погибли мгновенно после крушения, отмечает издание со ссылкой на официальные лица. По данным полицейского управления Ковингтона, после вылета самолета офицерам округа Ньютон сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), что самолет исчез с радаров. Позже обломки самолета были обнаружены в лесу к северу от взлетно-посадочной полосы. Причины крушения расследуют FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.
10 февраля в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне разбился самолет фронтмена Mötley Crüe Винса Нила, напоминает The Mirror. На борту самолета находились два пилота и два пассажира. Три человека получили травмы, еще один – 78-летний пилот Джои Витоски – погиб.
В том же месяце на Аляске потерпел крушение самолет Bering Air. Воздушное судно обнаружили 7 февраля на морском льду, все 10 человек погибли.