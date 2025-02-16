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В Джорджии при падении самолета погибли два человека

Ведомости

Две человека погибли в результате авиакатастрофы в американском штате Джорджия, легкомоторный самолет вылетел из аэропорта Ковингтон вечером 15 февраля и упал в лесу через 20 минут после взлета, пишет The Mirror.

Два человека погибли мгновенно после крушения, отмечает издание со ссылкой на официальные лица. По данным полицейского управления Ковингтона, после вылета самолета офицерам округа Ньютон сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), что самолет исчез с радаров. Позже обломки самолета были обнаружены в лесу к северу от взлетно-посадочной полосы. Причины крушения расследуют FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.

10 февраля в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне разбился самолет фронтмена Mötley Crüe Винса Нила, напоминает The Mirror. На борту самолета находились два пилота и два пассажира. Три человека получили травмы, еще один – 78-летний пилот Джои Витоски – погиб.

В том же месяце на Аляске потерпел крушение самолет Bering Air. Воздушное судно обнаружили 7 февраля на морском льду, все 10 человек погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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