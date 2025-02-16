В Джорджии при падении самолета погибли два человека

Два человека погибли мгновенно после крушения, отмечает издание со ссылкой на официальные лица. По данным полицейского управления Ковингтона, после вылета самолета офицерам округа Ньютон сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), что самолет исчез с радаров. Позже обломки самолета были обнаружены в лесу к северу от взлетно-посадочной полосы. Причины крушения расследуют FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.