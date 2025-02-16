Власти Мали уточнили число погибших при обрушении золотого рудника
При обрушении золотого рудника в Мали погибли 42 человека, несколько человек получили ранения, передает NBC News.
Трагедия случилась вечером 15 февраля в коммуне Дабия. Сход оползня произошел на участке, которым управляют граждане Китая, следует из сообщения. Местные власти сообщили, что намерены установить, законно ли работала шахта. Количество раненых уточняется.
До этого The Guardian со ссылкой на источник в местной полиции сообщил, что при обрушении золотого рудника погибли 48 человек. По словам источников издания, обрушение произошло на территории, ранее принадлежавшей китайской компании.
ЧП на золотом руднике произошло и в январе. 29 января в результате схода оползня на прииске на юге Мали погибли по меньшей мере 10 человек, многие пропали без вести, в основном женщины.