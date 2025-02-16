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Власти Мали уточнили число погибших при обрушении золотого рудника

Ведомости

При обрушении золотого рудника в Мали погибли 42 человека, несколько человек получили ранения, передает NBC News.

Трагедия случилась вечером 15 февраля в коммуне Дабия. Сход оползня произошел на участке, которым управляют граждане Китая, следует из сообщения. Местные власти сообщили, что намерены установить, законно ли работала шахта. Количество раненых уточняется.

До этого The Guardian со ссылкой на источник в местной полиции сообщил, что при обрушении золотого рудника погибли 48 человек. По словам источников издания, обрушение произошло на территории, ранее принадлежавшей китайской компании.

ЧП на золотом руднике произошло и в январе. 29 января в результате схода оползня на прииске на юге Мали погибли по меньшей мере 10 человек, многие пропали без вести, в основном женщины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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