ГП подала иск с требованием отобрать патент у инженера оборонного завода
Генеральная прокуратура РФ (ГП) совместно с министерством обороны РФ подала иск в суд по интеллектуальным правам с требованием отобрать патент у ведущего инженера-конструктора, который работает на государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ) Владимира Германа, следует из карточки дела.
Согласно иску, патент оспаривается в интересах государства. В качестве истцов выступают Генпрокуратура РФ и Минобороны, ответчиком Герман, в качестве третьих лиц привлечены ГРПЗ, Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности.