ГП подала иск с требованием отобрать патент у инженера оборонного завода

Согласно иску, патент оспаривается в интересах государства. В качестве истцов выступают Генпрокуратура РФ и Минобороны, ответчиком Герман, в качестве третьих лиц привлечены ГРПЗ, Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности.