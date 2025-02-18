Союзмолоко зафиксировало рост фальсификата сыров и сливочного масла

Производство сырого молока в России по итогам прошлого года составило 34 млн т (+200 000 т), товарного – 26,3 млн т, что на 2% выше показателя предыдущего года. Объем потребления молока в России, по данным «Союзмолоко», в 2024 г. оценивается в 32,9 млн т, что на 5% больше объемов потребления в 2023 г. (31,3 млн т). Согласно данным «Россельхозбанка», по итогам 2024 г. потребление молочной продукции в стране второй год подряд находится на рекордном за почти 30 лет уровне – 250 кг на человека в год.