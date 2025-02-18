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Союзмолоко зафиксировало рост фальсификата сыров и сливочного масла

Ведомости

Национальный союз производителей молока отметил увеличение роста фальсифицированной молочной продукции на российском рынке. В основном отмечается рост фальсификатов сыров и сливочного масла, сообщил глава союза Артем Белов на круглом столе комитета Государственной думы по аграрным вопросам.

Белов отметил, что рост фальсифицированной продукции наблюдается в сегменте госзакупок. В связи с этим он сообщил, что стоит подумать об интеграции системы госзакупок с федеральной государственной информационной системой (ФГИС) «Меркурий», а также выступил с инициативой законодательно закрепить присоединение системы. По словам Белова, интеграция необходима для того, чтобы обеспечить прослеживаемость по ветеринарным документам поставкам, которые осуществляются в госучреждения.

Производство сырого молока в России по итогам прошлого года составило 34 млн т (+200 000 т), товарного – 26,3 млн т, что на 2% выше показателя предыдущего года. Объем потребления молока в России, по данным «Союзмолоко», в 2024 г. оценивается в 32,9 млн т, что на 5% больше объемов потребления в 2023 г. (31,3 млн т). Согласно данным «Россельхозбанка», по итогам 2024 г. потребление молочной продукции в стране второй год подряд находится на рекордном за почти 30 лет уровне – 250 кг на человека в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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