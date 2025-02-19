Дума ужесточила наказание за порчу имущества по экстремистским мотивам
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении наказания за порчу имущества по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной и политической ненависти. Это следует из карточки законопроекта в думской базе. Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Инициатором выступила группа депутатов единоросов и сенаторов во главе с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Поправки внесли 19 июля 2024 г. Законопроект вносит поправки в ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса – «умышленные уничтожение или повреждение имущества». В этой части говорится о деяниях, совершенных из хулиганских побуждений общеопасным способом. Сейчас, по мнению авторов, уничтожение имущества по политическим мотивам квалифицируют как ч. 1 статьи с отягчающим обстоятельством. Максимальное наказание по ч. 1 статьи – до двух лет лишения свободы.
Как писали авторы в пояснительной записке, необходимость поправок обусловлена тем, что в России стали распространены случаи повреждения имущества граждан и организаций, которые в рамках поддержки спецоперации разместили «визуальную информацию». МВД насчитало более 60 случаев поджогов военных комиссариатов и «иных органов государственной власти».
В июле «Ведомости» писали о планах ужесточить наказание по этой статье. Тогда один из авторов законопроекта – депутат Эрнест Валеев («Единая Россия») – не стал связывать поправки только с борьбой против уничтожения и повреждения имущества сторонников спецоперации. По его словам, в России участились случаи порчи имущества по экстремистским мотивам, но привести примеров он не смог.
Мотив действий людей, совершающих преступления по экстремистским мотивам, чаще всего обусловлен взаимодействием с лицами, поддерживающими Вооруженные силы Украины, рассказывал «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Если обвиняемый действует под влиянием какого-либо заблуждения, то суд может квалифицировать преступление как действие, совершенное с косвенным умыслом (ч. 3 ст. 25 УК РФ), по неосторожности (ч. 2, 3 ст. 26 УК РФ) или как действие под влиянием психического принуждения (ч. 2 ст. 40 УК РФ), говорит Климов. По его словам, в последнем случае суд может исключить преступный характер деяния и не привлекать человека к уголовной ответственности.