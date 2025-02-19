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Дума ужесточила наказание за порчу имущества по экстремистским мотивам

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении наказания за порчу имущества по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной и политической ненависти. Это следует из карточки законопроекта в думской базе. Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Инициатором выступила группа депутатов единоросов и сенаторов во главе с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Поправки внесли 19 июля 2024 г. Законопроект вносит поправки в ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса – «умышленные уничтожение или повреждение имущества». В этой части говорится о деяниях, совершенных из хулиганских побуждений общеопасным способом. Сейчас, по мнению авторов, уничтожение имущества по политическим мотивам квалифицируют как ч. 1 статьи с отягчающим обстоятельством. Максимальное наказание по ч. 1 статьи – до двух лет лишения свободы.

Как писали авторы в пояснительной записке, необходимость поправок обусловлена тем, что в России стали распространены случаи повреждения имущества граждан и организаций, которые в рамках поддержки спецоперации разместили «визуальную информацию». МВД насчитало более 60 случаев поджогов военных комиссариатов и «иных органов государственной власти».

В июле «Ведомости» писали о планах ужесточить наказание по этой статье. Тогда один из авторов законопроекта – депутат Эрнест Валеев («Единая Россия») – не стал связывать поправки только с борьбой против уничтожения и повреждения имущества сторонников спецоперации. По его словам, в России участились случаи порчи имущества по экстремистским мотивам, но привести примеров он не смог.

Мотив действий людей, совершающих преступления по экстремистским мотивам, чаще всего обусловлен взаимодействием с лицами, поддерживающими Вооруженные силы Украины, рассказывал «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Если обвиняемый действует под влиянием какого-либо заблуждения, то суд может квалифицировать преступление как действие, совершенное с косвенным умыслом (ч. 3 ст. 25 УК РФ), по неосторожности (ч. 2, 3 ст. 26 УК РФ) или как действие под влиянием психического принуждения (ч. 2 ст. 40 УК РФ), говорит Климов. По его словам, в последнем случае суд может исключить преступный характер деяния и не привлекать человека к уголовной ответственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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