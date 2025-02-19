Дума ужесточила наказание за порчу имущества по экстремистским мотивам

Мотив действий людей, совершающих преступления по экстремистским мотивам, чаще всего обусловлен взаимодействием с лицами, поддерживающими Вооруженные силы Украины, рассказывал «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Если обвиняемый действует под влиянием какого-либо заблуждения, то суд может квалифицировать преступление как действие, совершенное с косвенным умыслом (ч. 3 ст. 25 УК РФ), по неосторожности (ч. 2, 3 ст. 26 УК РФ) или как действие под влиянием психического принуждения (ч. 2 ст. 40 УК РФ), говорит Климов. По его словам, в последнем случае суд может исключить преступный характер деяния и не привлекать человека к уголовной ответственности.