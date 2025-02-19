Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в 25-ю годовщину его смерти
Президент РФ Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава страны с цветами в руках вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой прошел по скверу до монумента политику. Памятник там установлен с 2006 г.
Под руководством Собчака начиналась карьера многих высокопоставленных российских политиков и бизнесменов. В их числе сам Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин и др.
Собчак родился в 1937 г. в Чите. В 1989 г. он был избран народным депутатом СССР. В 1991 г. политик выиграл первые всенародные выборы мэра Ленинграда. Именно при нем городу вернули историческое имя. Собчак остался первым и единственным мэром Санкт-Петербурга, так как сейчас руководство городом осуществляет губернатор.
Собчак умер в 62 года во время поездки в Калининградскую область в ночь с 19 на 20 февраля. Причиной смерти называли сердечный приступ.