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Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в 25-ю годовщину его смерти

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава страны с цветами в руках вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой прошел по скверу до монумента политику. Памятник там установлен с 2006 г.

Под руководством Собчака начиналась карьера многих высокопоставленных российских политиков и бизнесменов. В их числе сам Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин и др.

Собчак родился в 1937 г. в Чите. В 1989 г. он был избран народным депутатом СССР. В 1991 г. политик выиграл первые всенародные выборы мэра Ленинграда. Именно при нем городу вернули историческое имя. Собчак остался первым и единственным мэром Санкт-Петербурга, так как сейчас руководство городом осуществляет губернатор.

Собчак умер в 62 года во время поездки в Калининградскую область в ночь с 19 на 20 февраля. Причиной смерти называли сердечный приступ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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