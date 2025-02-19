Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в 25-ю годовщину его смерти

Собчак родился в 1937 г. в Чите. В 1989 г. он был избран народным депутатом СССР. В 1991 г. политик выиграл первые всенародные выборы мэра Ленинграда. Именно при нем городу вернули историческое имя. Собчак остался первым и единственным мэром Санкт-Петербурга, так как сейчас руководство городом осуществляет губернатор.