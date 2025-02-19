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На территорию села в Казахстане упал беспилотник

Ведомости

На территорию поселка Уялы Бокейординского района в Казахстане упал беспилотник, сообщает местное издание «Мой город».

Находку обнаружили местные жители 18 февраля. Позднее информацию подтвердил аким (глава) района Нурлыбек Даумов.

Отмечается, что БПЛА похож на аппарат Crecerelle, разработанный французской компанией Sagem. На данный момент беспилотник передали военным. Он находится в уральском областном центре.

Издание Orda.kz напоминает, что на территории Бокейординского района находится военный полигон РФ Капустин Яр.

17 февраля НПС «Кропоткинская» подверглась атаке семи беспилотников. По трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) транспортируется нефть, добываемая в Казахстане. Сотрудники консорциума смогли предотвратить утечку нефти, никто из них не пострадал. Но сама станция получила серьезные повреждения, о чем сообщила компания «Транснефть», один из основных акционеров консорциума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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