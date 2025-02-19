На территорию села в Казахстане упал беспилотник
На территорию поселка Уялы Бокейординского района в Казахстане упал беспилотник, сообщает местное издание «Мой город».
Находку обнаружили местные жители 18 февраля. Позднее информацию подтвердил аким (глава) района Нурлыбек Даумов.
Отмечается, что БПЛА похож на аппарат Crecerelle, разработанный французской компанией Sagem. На данный момент беспилотник передали военным. Он находится в уральском областном центре.
Издание Orda.kz напоминает, что на территории Бокейординского района находится военный полигон РФ Капустин Яр.
17 февраля НПС «Кропоткинская» подверглась атаке семи беспилотников. По трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) транспортируется нефть, добываемая в Казахстане. Сотрудники консорциума смогли предотвратить утечку нефти, никто из них не пострадал. Но сама станция получила серьезные повреждения, о чем сообщила компания «Транснефть», один из основных акционеров консорциума.