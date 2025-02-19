На территорию села в Казахстане упал беспилотник

17 февраля НПС «Кропоткинская» подверглась атаке семи беспилотников. По трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) транспортируется нефть, добываемая в Казахстане. Сотрудники консорциума смогли предотвратить утечку нефти, никто из них не пострадал. Но сама станция получила серьезные повреждения, о чем сообщила компания «Транснефть», один из основных акционеров консорциума.