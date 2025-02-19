Путин: Собчак был государственником
Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был государственником и никогда не выступал за распад СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на мемориальном мероприятии, посвященном 25-летию со дня смерти Собчака.
Путин рассказал, что Собчак тяжело воспринял распад Советского Союза, а в отношении элит некоторых республик бывшего СССР говорил – «уходите, если хотите уходить из Советского Союза, уходите с чем пришли в Россию». Путин считает, что слова Собчака стали пророческими и могли бы предостеречь от многих трагедий и потерь.
Президент РФ подчеркнул, что Собчак ставил значимость суверенитета и единства страны наравне с ценностями демократии и прав человека и никогда не отступал от этих взглядов.
19 февраля, в 25-ю годовщину смерти Собчака, Путин возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове.
Собчак родился в 1937 г. в Чите. В 1989 г. он был избран народным депутатом СССР. В 1991 г. политик выиграл первые всенародные выборы мэра Ленинграда. Именно при нем городу вернули историческое имя. Собчак остался первым и единственным мэром Санкт-Петербурга, так как сейчас руководство городом осуществляет губернатор.
Собчак умер в 62 года во время поездки в Калининградскую область в ночь с 19 на 20 февраля. Причиной смерти называли сердечный приступ.