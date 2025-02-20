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Reuters: TikTok увольняет сотрудников по всему миру

Ведомости

TikTok в рамках реструктуризации по всему миру увольняет сотрудников подразделения по обеспечению доверия и безопасности, которое занимается модерацией контента, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания сообщили, что операционный директор TikTok Адам Прессер, который курирует это подразделение, 20 февраля разослал сотрудникам служебную записку с уведомлением об увольнении. В тот же день увольнения начались для команд в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

По всему миру в подразделении по обеспечению доверия и безопасности TikTok работают 40 000 сотрудников.

20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля бывший президент США Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Срок истек 19 января.

17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в Штатах.

14 февраля TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США после того, как президент США Дональд Трамп отложил запрет на социальную сеть и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за ее распространение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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