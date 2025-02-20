Reuters: TikTok увольняет сотрудников по всему миру

Собеседники издания сообщили, что операционный директор TikTok Адам Прессер, который курирует это подразделение, 20 февраля разослал сотрудникам служебную записку с уведомлением об увольнении. В тот же день увольнения начались для команд в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.