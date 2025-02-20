Reuters: TikTok увольняет сотрудников по всему миру
TikTok в рамках реструктуризации по всему миру увольняет сотрудников подразделения по обеспечению доверия и безопасности, которое занимается модерацией контента, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания сообщили, что операционный директор TikTok Адам Прессер, который курирует это подразделение, 20 февраля разослал сотрудникам служебную записку с уведомлением об увольнении. В тот же день увольнения начались для команд в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
По всему миру в подразделении по обеспечению доверия и безопасности TikTok работают 40 000 сотрудников.
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля бывший президент США Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Срок истек 19 января.
17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в Штатах.
14 февраля TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США после того, как президент США Дональд Трамп отложил запрет на социальную сеть и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за ее распространение.