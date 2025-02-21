Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange
Роскомнадзор восстановил доступ к сайту агрегатора онлайн-обменников BestChange. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Такое решение было принято в связи с тем, что сейчас на сайте агрегатора нет информации, нарушающей законодательство России.
9 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BestChange в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере. Ресурс не открывался через российских провайдеров и был включен в реестр запрещенных сайтов на официальном портале ведомства.
До этого сервис как минимум трижды блокировался Роскомнадзором – в 2017, 2019 и 2020 гг. Но потом представители ресурса добивались снятия ограничений.