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Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange

Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту агрегатора онлайн-обменников BestChange. Ресурс не открывается через российских провайдеров, а также числится в реестре запрещенных сайтов при проверке через официальный портал РКН.

«Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 г. в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере», – указали в Роскомнадзоре (цитата по ТАСС).

Ранее сервис уже как минимум трижды блокировался РКН – в 2017, 2019 и 2020 г. Но потом представители ресурса добивались снятия ограничений.

6 февраля сообщалось, что мессенджер Telegram был оштрафован на 80 000 руб. за невыполнение требований Роскомнадзора о предоставлении персональных данных. А 3 декабря 2024 г. Telegram оштрафовали на 4 млн руб. В тот раз выявили нарушение правил блокировки контента.

В Роскомнадзоре также официально заявили 6 февраля, что оснований для разблокировки в России соцсети X сейчас нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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