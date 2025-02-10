Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту агрегатора онлайн-обменников BestChange. Ресурс не открывается через российских провайдеров, а также числится в реестре запрещенных сайтов при проверке через официальный портал РКН.
«Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 г. в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере», – указали в Роскомнадзоре (цитата по ТАСС).
Ранее сервис уже как минимум трижды блокировался РКН – в 2017, 2019 и 2020 г. Но потом представители ресурса добивались снятия ограничений.
6 февраля сообщалось, что мессенджер Telegram был оштрафован на 80 000 руб. за невыполнение требований Роскомнадзора о предоставлении персональных данных. А 3 декабря 2024 г. Telegram оштрафовали на 4 млн руб. В тот раз выявили нарушение правил блокировки контента.
В Роскомнадзоре также официально заявили 6 февраля, что оснований для разблокировки в России соцсети X сейчас нет.