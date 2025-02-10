Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange

6 февраля сообщалось, что мессенджер Telegram был оштрафован на 80 000 руб. за невыполнение требований Роскомнадзора о предоставлении персональных данных. А 3 декабря 2024 г. Telegram оштрафовали на 4 млн руб. В тот раз выявили нарушение правил блокировки контента.