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Минздраву предложили расширить программу неонатального скрининга

Ведомости

Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ) предложил Министерству здравоохранения России расширить программу неонатального скрининга. Об этом сообщил директор МГНЦ, главный внештатный генетик Минздрава Сергей Куцев во время пресс-конференции.

В данную программу могут добавить миодистрофию Дюшенна-Беккера и дефицит декарбоксилазы ароматических аминокислот (AADC-синдром), а также группу лизосомных болезней накопления: болезнь Помпе, мукополисахаридоз тип 1, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика тип АВ, болезнь Краббе, уточнил Куцев.

«В первую очередь, при включении в программу неонатального скрининга новых заболеваний речь может идти о тех, для которых доступна терапия на доклинической стадии и диагностика которых не требует дополнительного оснащения лабораторий центров, где сейчас проводятся исследования по расширенному неонатальному скринингу. В последующем в программу могут быть включены те заболевания, для выявления которых необходимо дополнительное оборудование», – сказал Куцев.

Программа неонатального скрининга охватывает 99% всех родившихся в стране детей.

В конце января президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям регионов до 15 мая разработать предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга. Предполагается, что для будущих родителей при планировании беременности будет внедряться генетическое тестирование. Оно направлено на выявление риска возникновения у ребенка «отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», говорится в тексте поручения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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