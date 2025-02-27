Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты труженикам тыла
Правительство России выделит 23 млрд руб. на выплаты ветеранам и труженикам тыла времен Великой Отечественной войны, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».
«По решению президента к юбилею Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Сегодня выделим на эти цели свыше 23 млрд руб.», – сказал премьер.
Он уточнил, что выплаты получат почти 332 000 граждан. Дополнительных заявлений на получение средств подавать не нужно, они будут начислены автоматически.
15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения. Размер выплаты составит 55 000 руб. Участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 000 руб.
В 2025 г. отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 27 января Путин вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Церемония состоялась в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. На лицевой стороне награды изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.