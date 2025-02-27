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Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты труженикам тыла

Ведомости

Правительство России выделит 23 млрд руб. на выплаты ветеранам и труженикам тыла времен Великой Отечественной войны, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

«По решению президента к юбилею Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Сегодня выделим на эти цели свыше 23 млрд руб.», – сказал премьер.

Он уточнил, что выплаты получат почти 332 000 граждан. Дополнительных заявлений на получение средств подавать не нужно, они будут начислены автоматически.

15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения. Размер выплаты составит 55 000 руб. Участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 000 руб.

В 2025 г. отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 27 января Путин вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Церемония состоялась в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. На лицевой стороне награды изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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